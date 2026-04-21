Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat marţi forma finală a calendarului de înscriere la creşă sau grădiniţă şi în serviciile de educaţie timpurie complementare pentru anul şcolar 2026 - 2027.

Ordinea înscrierii sau numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, iar înscrierea nu se face pe principiul "primul venit, primul servit", ci pe baza criteriilor generale şi specifice descrise în metodologie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"În grupele de nivel antepreşcolar (creşă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 luni şi 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri. În grupele de nivel preşcolar (grădiniţă) pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri. În cererile-tip de înscriere părinţii pot trece trei opţiuni, în ordinea preferinţelor. Cererea se depune la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune. Etapa de reînscrieri este etapa în care părinţii copiilor care sunt acum la grădiniţă/creşă îşi exprimă opţiunea privind frecventarea grădiniţei/creşei şi în anul şcolar următor. Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creşă/grădiniţă sunt locurile rămase libere după această etapă", precizează reprezentanţii MEC.

Ministerul reaminteşte că grupa mare şi grupa mijlocie fac parte din învăţământul obligatoriu, iar înscrierea la grădiniţă se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădiniţe a copiilor de 4 şi 5 ani.

Etapa de reînscrieri este cuprinsă între 18 şi 22 mai. În această etapă sunt reînscrişi, pentru anul şcolar următor, copiii care frecventează unitatea de învăţământ în anul şcolar curent, ca urmare a exprimării acestei opţiuni de către părinţi printr-o cerere scrisă.

Pe 22 mai vor fi afişate rezultatele şi numărul de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri.

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri este cuprinsă între 25 mai şi 18 iunie. Atunci se va face înscrierea în baza celor trei opţiuni exprimate, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri, astfel: 25 - 29 mai colectare cereri; 2 - 8 iunie procesare cereri Faza I - prima opţiune; 9 - 12 iunie procesare cereri Faza a II-a - a doua opţiune; 15 - 17 iunie procesare cereri Faza a III-a - a treia opţiune.

Pe 18 iunie vor fi afişate rezultatele şi locurile libere rămase după prima etapă de înscrieri.

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri este cuprinsă între 22 iunie şi 9 iulie.

Înscrierea copiilor pe locurile libere rămase în urma primei etape, pe baza celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere, se va face astfel: 22 - 26 iunie - colectare cereri; 29 iunie - 1 iulie - procesare cereri Faza I - prima opţiune; 2 - 6 iulie - procesare cereri Faza a II-a - a doua opţiune; 7 - 8 iulie - procesare cereri Faza a III-a - a treia opţiune.

Pe 9 iulie vor fi afişate rezultatele şi locurile libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

Etapa de ajustări este cuprinsă între 17 şi 27 august. În această perioadă se va face înscrierea pe locurile libere, în baza solicitărilor părinţilor depuse la ISJ/ISMB, a copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape.

În această etapă pot fi înscrişi: copiii nerepartizaţi după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani şi de 5 ani, copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi, ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE, copiii de peste 2 ani ai căror părinţi solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniţă.

Pe 28 august vor fi afişate rezultatele şi locurile libere după etapa de ajustări.

Denisa Vladislav

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰