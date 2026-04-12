Ar putea să stea pe telefon, să se joace pe calculator, să se uite la filme sau să iasă în oraș, așa cum fac cei mai mulți dintre colegii lor, dar au ales să facă voluntariat. Am întrebat experți în educație cât de importantă este implicarea în societate pentru dezvoltarea tinerilor. Aflaţi răspunsurile lor, din materialul următor.

"CV ul meu are în momentul de față trei pagini, dar nu e actualizat. Nu am apucat să trec în el tot ce am făcut, încă aștept diplome de la ele. Una din pagini este acesta cu voluntariatul", a spus Măriuca Slănină, elevă la Colegiul Emil Racoviță Iași.

O pagină întreagă de experiențe pe care Măriuca le-a dobândit în ultimii trei ani, de când e liceeancă. Este elevă în clasa a 11-a la unul dintre cele mai bune licee din Iași și un exemplu că dacă dorești, poți găsi echilibrul între viață, distracție, școală și voluntariat.

"Anul trecut în toamna am înființat un club de medicină la noi în școală, am organizat câteva conferințe cu diverși doctori sau reprezentanți medicali. Pentru mine voluntariatul nu e despre ce oportunități îmi deschide pe viitor, ci despre cat ajută să mă dezvolt", a mai spus Măriuca.

Îți sacrifici o parte din timpul liber, dar ajuți comunitatea, cunoști oameni, devii mai organizat, deprinzi abilități de comunicare. Și nu știi niciodată ce uși îți deschide pe viitor.

"Pentru cei de liceu, aceste benfciii se traduc în puncte pe care le adună pentru momentul în care aplică pentru facultăți în străinătate", a afirmat Mihaela Gotcu, director al Colegiului Emil Racoviță Iași.

"De când am început am văzut schimbări multe la mine eram introvertită înainte nu aveam curaj să îmi impun punctul de vedere sunt mai deschisă mai sociabilă", a relatat Măriuca Slănină.

Câți elevi fac voluntariat în România și cât de implicați sunt

În România nu avem o statistică exactă cu privire la numărul elevilor care fac activități de voluntariat. Totuși datele pe care le găsim ne arată un procentaj cuprins între 20 și 30%, majoritatea elevi de liceu. Cei mai mulți participă la activități de o zi și prea puțini rămân implicați pe o perioadă mai lungă de timp într-o organizație pentru a face voluntariat

Tot din statistici aflăm că medicina este unul dintre domeniile care atrag cei mai mulți voluntari. La Serviciul Voluntar de Ambulanță din Iași le-am cunoscut pe Elena și Carina.

"Pentru mine înseamnă o oportunitate sa ajut pe cei din jurul meu și ideea să știu ce se face într-o situație de urgență și să știu cum să acționez", a spus Carina, elevă în clasa a 10-a.

"Am vrut să fac un lucru bun comunității mele să ajut comunitatea din care fac parte și sunt și oportunități bune pentru Erasmus. Vreau să fac un voluntariat cat mai divers ca să-mi dau seama și ce vreau să fac la facultate pe mai departe", a spus Elena, elevă în clasa a 11-a.

Organizațiile de voluntariat formează viitori profesioniști

"În cei nouă ani de zile a reușit să scoată de pe băncile lui medici asistenți polițiști jandarmi pompieri militari deci suntem o organizație care acoperă mare parte din necesarul din situațiile de urgență", a afirmat Marius Benchea, SVA Iași.

CV-ul bogat în experiențe de voluntariat i-a folosit Denisei.

"Cel puțin unde m-am angajat eu pe parcursul timpului am avut ocazia să folosesc aceste voluntariate pe care le-am făcut", a spus Denisa Șunguru, studentă.

Voluntariatul se desfășoară gratuit, pe baza unui contract scris. Nu primești bani, dar câștigi experiență și un certificat care atestă participarea. Oricine a împlinit 16 ani poate face voluntariat.

