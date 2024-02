Vezi și

Printre cele 25 de judeţe se numără Cluj, Iaşi, Neamţ, Botoşani, Vrancea, dar şi Gorj, Prahova sau Harghita. Această vacanţă mobilă, cunoscută şi vacanţă de schi, a fost stabilită de fiecare inspectorat şcolar în parte, în perioade diferite. Tocmai de aceea, pentru elevii din celelalte 14 judeţe, vacanţa de schi va fi în perioada 26 februarie - 3 martie. Aici vorbim despre judeţe cum ar fi Suceava, Bacău, Maramureş, Sibiu, Timiş, Braşov. Următoarea vacanţă va fi cea de primăvară, de pe 27 aprilie până pe 7 mai. Elevii vor intra în vacanţa de vară din data de 22 iunie.

Lista completă a județelor în care elevii intră în vacanță de azi: Argeș, Bihor, Brăila, Buzău, Botoșani, Călărași, Cluj, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Vaslui, Vrancea și Teleorman.

Elevii din Bucureşti intră vineri în vacanţă

Elevii din Bucureşti vor intra vineri în vacanţă, după finalizarea cursurilor, şi se vor întoarce la şcoală luni, 26 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Aceasta este vacanţa de o săptămână care se poate lua la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti în perioada 12 februarie - 3 martie.

Următoarele vacanţe sunt programate astfel:

de sâmbătă, 27 aprilie, până marţi, 7 mai;

de sâmbătă, 22 iunie, până duminică, 8 septembrie.

Programul naţional "Şcoala altfel" şi Programul "Săptămâna verde" se desfăşoară până pe 26 aprilie 2024, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite. Prin excepţie, se stabilesc următoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 14 iunie 2024. Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe 28 iunie 2024.

Structura anului şcolar 2024-2025

Calendarul propus până acum arată că elevii ar urma să aibă, în anul şcolar 2024-2025, două module de cursuri în 2024 şi trei module de cursuri în 2025. Concret, în 2024, elevii ar urma să aibă cursuri în intervalul 9 septembrie 2024 - 25 octombrie 2024 şi în intervalul 4 noiembrie 2024 - 20 decembrie 2024.

În 2025, elevii ar urma să aibă cursuri în intervalul 8 ianuarie 2025 - 7 februarie 2025 (sau 14 februarie 2025 sau 21 februarie 2025), în intervalul 17 februarie 2025 (sau 24 februarie 2025 sau 3 martie 2025) - 17 aprilie 2025 şi în intervalul 28 aprilie 2025 - 20 iunie 2025.

În ceea ce priveşte vacanţele, avem în primul rând vacanţa de toamnă, 26 octombrie 2024 - 3 noiembrie 2024, şi vacanţa de iarnă, 21 decembrie 2024 - 7 ianuarie 2025. Urmează aşa-numita vacanţă de schi, care ar urma să se ţină în februarie 2025, câte o săptămână, la alegerea fiecărui inspectorat şcolar. Ultima vacanţă de dinaintea sfârşitului de an şcolar este vacanţa de primăvară, care ar urma să se ţină în intervalul 18 aprilie 2025 - 27 aprilie 2025. Vacanţa de primăvară cuprinde atât Paştele Ortodox, cât şi Paştele Catolic, pentru că, în 2025, Paştele Ortodox şi Paştele Catolic pică în aceeaşi zi, duminică, 20 aprilie 2025.

