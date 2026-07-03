Fraudă la Bacalaureat! Zeci de percheziţii au avut loc în această dimineaţă în mai multe judeţe din ţară. Anchetatorii cred că mai mulţi elevi ar fi primit rezolvările subiectelor în timpul examenului. Suspecţii foloseau ochelari inteligenţi şi căşti audio minuscule pentru a-i ajuta pe candidaţi să promoveze cu note mari bacalaureatul. Cu o mie de euro vindeau un examen lipsit de griji. Deocamdată 5 indivizi au fost reţinuţi.

Procurorii cred că reţeaua se ocupa încă din 2023 cu fraudarea Bacalaureatului.

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Tarife de până la 5.000 de lei pentru promovarea examenelor

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La celălalt capăt al firului erau indivizi cu vârste cuprinse între 27 şi 44 de ani. Încasau între câteva sute şi câteva mii de lei pentru serviciile lor. Şi aveau clienţi destui, pentru că promiteau note mari, sigure: zeci de candidaţi ar fi promovat bacalaureatul cu ajutorul lor în fiecare sesiune. Cereau 1.500 de lei pe disciplină sau 5.000 de lei pentru promovarea tuturor examenelor.

"Sumele obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj", a explicat Mădălina Crişan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

Metoda de furt şi-a dovedit eficienţa încă de la Evaluarea Naţională. Subiectele au fost atunci fotografiate şi răspândite pe reţelele de socializare imediat după ce candidaţii au intrat în sală. Contrar regulamentului.

Subiectele de la Evaluarea Naţională, fotografiate şi distribuite online

"Evident că nu ne convine și de fiecare dată când am putut identifica locul din care s-au răspândit subiectele, măsurile au fost foarte drastice. Dar trebuie reținut că noi la ora 8.30 printam subiectele și le trimitem în peste 3.000 de centre de examen. În acel moment, răspunderea se disipă", a declarat Sorin Ion, de la Ministerul Educaţiei.

Ministrul Educaţiei a aflat de percheziții din presă. Dimian spune că a transmis tot ce avea de transmis pe pagina personală de Facebook:

"În această sesiune de Bacalaureat au fost identificate și oprite de către colegii care supraveghează examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială. Felicit colegii supraveghetori pentru vigilență!

De asemenea, transmit aprecierea mea polițiștilor și procurorilor implicați în cadrul cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de Bacalaureat.

Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educație și nu este negociabilă!"

Cinci suspecţi, reţinuţi pentru 24 de ore

"Astăzi, 3 iulie 2026, polițiștii din cadrul serviciului de investigare a criminalității economice au dispus reținerea pe o durată de 24 de ore a celor 5 suspecți", mai transmite Mădălina Crişan.

Mâine, cei cinci vor ajunge în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.