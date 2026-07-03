"Guvernul de armistițiu" prinde contur. Bolojan vrea ca Nicușor Dan să garanteze pentru PSD

Un Guvern de armistiţiu sau o Coaliţie cu trei partide, fără USR la masa puterii. Sunt ultimele scenarii analizate de liderii politici pentru instalarea unui nou Executiv. România a intrat deja în a treia lună fără un Guvern cu puteri depline, iar asta ne-ar putea costa aproape 5 miliarde euro - banii europeni pe care i-am putea pierde dacă nu vom finaliza marile reforme promise.

Un armistiţiu între partide după două luni de haos şi negocieri esuate. Este ultimul scenariu analizat de liderii politici pentru formarea unui nou Guvern.

"Trebuie sa ai sau un acord politic in aceasta situatie complicata pe care nu a creat-o PNL-ul. Sau o formă de armistiţiu politic ca să te poţi duce mai departe. Trebuie să ne gândim la o formulă de înţelegere de care are nevoie ţara noastră, oricum ar fi, în aşa fel încât să deblocăm lucrurile", a declarat Ilie Bolojan.

Surse Observator spun că, în cazul unui armistițiu politic, Guvernul ar putea fi condus de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor în cabinetul Bolojan. Un Guvern de armistițiu ar fi instalat doar pentru o perioadă de timp limitată. Ar avea ca obiectiv finalizarea marilor reforme asumate în fața Comisiei Europene până la 31 august - altfel, România riscă să piardă fonduri în valoare de aproape 5 miliarde de euro. Surse politice spun că Alexandru Nazare ar fi agreat de liderii PSD, dar, în acest caz, Guvernul său ar putea fi unul tehnocrat, atât timp cât PNL a decis, în ultimul Congres, că nu vor reface coaliția de guvernare cu PSD.

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"Alexandru Nazare, în acest an, a fost un ministru bun al Finanțelor, un ministru care a tinut bine sub control lucrurile. Da, eu îl apreciez", spunea Sorin Grindeanu, în luna iunie.

Un alt scenariu de lucru ar fi o coaliţie cu trei partide, fără USR la masa puterii, idee propusă de liderul UDMR Kelemen Hunor. Chiar şi aşa, liberalii ar vrea ca preşedintele Nicuşor Dan să garanteze un eventual armistiţiu cu liderii PSD.

"Un acord poate să cuprindă orice fel de clauze, daca cei care îl semneaza nu îl respectă", e de părere Bolojan.

"Ca un premier să ajungă să formeze o majoritate trebuie să fie desemnat. Nu vreau să facem un exercitiu de <<hai să ne jucăm de-a primul ministru şi de-a desemnarea Guvernului>>", a declarat Nicuşor Dan.

"Totuşi, cu câtă nonşalanţă s-a intrat în această dispută politică, fără a se judeca consecinţele! Partidele se ceartă între ele în timp ce ţara este în situaţia în care este din punct de vedere economic. Există nemulţumire, există suferinţă. Există un risc pe care eu încă nu-l vedeam aşa cum îl percep acum", spune Daniel Dăianu, preşdintele Consiliului Fiscal.

Surse politice spun că preşedintele Nicusor Dan ar fi de acord cu orice formulă de guvernare, dacă viitorul Executiv va fi sustinut de o majoritate pro-occidentală. Seful Statului exclude însă un Guvern din care să facă parte Alianţa pentru Unirea Românilor. Din acest motiv, partidul lui George Simion a început negocierile cu alte forte suveraniste, pentru suspendarea presedintelui Dan.