Suspiciuni de fraudă la Bac. Percheziții în 5 județe. Reacția ministrului Educaţiei

Procurorii anchetează suspiciuni privind divulgarea subiectelor de la Bacalaureat în scopul fraudării examenelor și fac percheziții în 47 de locații din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Contactat de Observator, Ministerul Educației a transmis că a aflat despre acest caz din presă și că nu a fost contactat de autoritățile implicate.

Polițiștii și procurorii au început vineri 47 de percheziții în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, în cadrul unui dosar care vizează infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenului de bacalaureat. Anunţul a fost făcut de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Ministerul Educației a spus într-o reacţie pentru Observator că a aflat din presă și că nu a fost contactat de autoritățile implicate.

Anunțul Parchetului

"Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte: Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat.

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În cursul zilei de 03.07.2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.

Organele de urmărire penală sunt sprijinite de organe de poliţie din judeţele Alba (Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul de Ordine Publică, Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale), Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj şi Sibiu şi grupări de jandarmi din judeţele Alba şi Cluj. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea perchezițiilor domiciliare este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", se arată în comunicatul procurorilor de la Tribunalul Alba.

Reacția ministrului Educației

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis ulterior într-un mesaj pe Facebook că în această sesiune de Bacalaureat au fost identificate și oprite de către profesorii care supraveghează examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială.

"În această sesiune de Bacalaureat au fost identificate și oprite de către colegii care supraveghează examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială. Felicit colegii supraveghetori pentru vigilență! De asemenea, trasmit aprecierea mea polițiștilor și procurorilor implicați în cadrul cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de Bacalaureat. Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educație și nu este negociabilă!", a reacționat Dimian.