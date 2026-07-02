Câţi dintre elevii care tocmai au terminat toate probele de Bacalaureat se bazează, de fapt, pe această diplomă? Psihologii vorbesc despre o generaţie foarte confuză, o concluzie la care am ajuns şi noi după câteva discuţii cu absolvenţii claselor a 12-a. Dacă unii ştiu exact ce doresc în continuare - Medicină ori Drept, alţii nici nu iau facultatea în considerare, pentru că au văzut că nu-ţi garantează nici succesul, nici confortul financiar. Şi din nou, şi în acest caz, vorbim despre influenţa reţelelor sociale.

După BAC, nu vrea să mai facă o facultate. Planul lui Lucian Să fac euro, nu lei

"Vreau să dau la medicină, sunt hotărâtă de la începutul clasei a 12-a", a declarat Elisa, tânără absolventă de clasa a 12-a.

"Am alte planuri pe viitor, cum ar fi să plec în afară, să fac euro, nu lei", a transmis şi Lucian, după terminarea probelor de Bacalaureat.

Aceeași generație, planuri complet diferite

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Acelaşi punct de plecare, dar două perspective de viitor total diferite. Elisa a decis în urmă cu un an că vrea să dea la medicină.

"Îmi place să mă dedic total și sunt de obicei o persoană destul de ambițioasă, deci cred că sunt două caracteristici esențiale în acest domeniu", a precizat tânăra.

De cealaltă parte, Lucian are cu totul alte planuri.

"Nu cred că nu e bună facultatea, cred că nu mi se potrivește mie. Pentru mine e greu să găsesc ceva care să-mi placă. Copii, duceți-vă la școală, învățați, eu nu vreau să mă duc la facultate, deci voi dacă vreți la facultate, duceți-vă și învățați", a subliniat Lucian.

Între propriile pasiuni și dorințele părinților

În alegerea facultăţii, o influență puternică vine și din partea părinților. Ștefan este un pasionat al mașinilor, mama sa, în schimb, ar vrea să-l vadă în halat de medic.

"Mă gândesc foarte mult la Facultatea de Mecanică, cu un masterat la Maranello, unde este fabrica Ferrari. Pot să dau în același timp la Medicină și să depun și dosarul la Mecanică. Examenul la Medicină este duminică, iar ultima zi pentru retragerea dosarului de la Mecanică este luni. Deci duminică seară mă gândesc și apoi văd dacă mă retrag sau nu", a susţinut Ştefan, un elev puţin nehotărât, dar cu planuri măreţe.

"Eu la Medicină. Și fratele e și am zis să încerc și eu, am învățat puțin și am văzut că-mi place", a mai adăugat un tânăr absolvent de clasa a 12-a.

Facultatea, aleasă uneori "la ghici"

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"Într-adevăr sunt un pic confuzi, dezorientați. "Există partea de consiliere vocațională care ar trebui să înceapă din liceu, în schimb nu toate liceele beneficiază de un psiholog care să fie specializat în direcția aceasta. De asemenea, diriginții, profesorii pot face consiliere vocațională, sigur că sunt părinții care le pot povesti", a explicat Carmen Lişman, psiholog.

Tineri care și-au ales drumul din timp

Pentru alţii, în schimb, alegerea a fost una ușoară şi planificată din timp.

"Pe mai departe aș vrea să merg la Drept. Nu a fost o decizie foarte grea, mereu mi-a plăcut argumentarea, comunicarea", a afirmat o tânără absolventă.

"Din copilărie mi-a plăcut istoria. Vreau să continui pe cercetare, profesor universitar poate", a adăugat un alt tânăr.

În România, aproape jumătate dintre tinerii angajaţi nu lucrează în domeniul pe care l-au studiat, potrivit datelor Eurostat.