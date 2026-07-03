Conturi de social media șterse peste noapte. Cum te poate bloca AI-ul pentru o postare veche de 10 ani

Imaginați-vă cum ar fi să deschideți într-o dimineață Instagramul sau Facebook-ul și să descoperiți că nu mai aveți acces la propriul cont! Ani întregi de fotografii, mesaje, chiar şi afaceri cu sute de mii de urmăritori pot dispărea peste noapte. Au păţit-o până şi unele dintre reginele Instagramului.

Uneori sunt de vină hackerii, alteori suntem victimele unor raportări false. E posibil, însă, şi ca algoritmii să fi găsit în istoricul contului nostru postări care încalcă regulile platformelor. Vedem ce greșeli ne pot lăsa fără cont și ce avem de făcut ca să îl recuperăm.

"Al meu cont de Instagram a fost închis de prietenii de la META. Am încălcat regulile comunităţii cu o postare pe care am făcut-o în 2015", spune Sânziana Iacob.

Milioane de fotografii, videoclipuri și comentarii publicate pe rețelele sociale sunt analizate oră de oră de sisteme automate bazate pe inteligență artificială. Specialiştii spun că roboţii AI sancţionează automat conturile care încalcă regulile platformelor, chiar dacă descoperă postări făcute în urmă cu mai bine de un deceniu, când politicile de moderare erau mai permisive. Au păţit-o mai mulţi creatori de conţinut români.

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"Acum eu mă rog ca tot ce se întamplă să ajungă la o echipă de oameni întregi la minte care să analizeze contul meu şi să vadă că eu postez alte lucruri faţă de ce pozam eu acum 11 ani!", a explicat Sânziana Iacob.

Dincolo de deciziile luate de algoritmi, ne mai pândeşte un pericol, şi e unul care poate pune în dificultate și conturile care respectă regulile platformei. Raportările răuvoitoare. Ioana Grama, unul dintre cei mai cunoscuţi influenceri din România, spune că a păţit-o în mai multe rânduri.

"Mi-au dat report la cele mai virale postări, ulterior mi-au fost şterse de pe Instagram. Sunt nişte boţi, efectiv, nişte hackeri care fac chestia asta, iar scopul lor este ca tu să dai click pe nişte linkuri pe care ei ţi le trimit pe mail şi să-ţi fure contul", spune Ioana Grama.

Recuperarea unui profil de Instagram sau Facebook poate dura săptămâni sau chiar luni. Am întrebat un specialist în social media cum ne putem proteja conturile din online.

"Parola unică, să nu mai fie folosită în altă parte şi identificare în doi factori, ideal prin Google Authentificator sau un alt tool extern. Doi: contul verificat plătit e ca o asigurare la Facebook sau Instagram. Trei: statusul contului, respectiv să nu aibă restricţii. Patru: să notăm CNP-ul contului, adică în momentul în care mergem aici, vedem acest page ID care nu se modifică şi cinci: să avem un al doilea admin pe Business Manager, dacă se întamplă ceva, să fie altcineva care să-l recupereze", a explicat Paul Ardeleanu, specialist social media.