Barem proba la alegere a profilului BAC 2026. Cum se rezolvau subiectele la Informatică sau Geografie

Liceenii au susţinut astăzi, 2 iulie, a treia probă de Bacalaureat, cea la alegere a profilului şi specializării, care diferă în funcţie de profil. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie, în funcție de specializarea urmată. Potrivit calendarului, pe 3 iulie va avea loc proba la limba şi literatura maternă, iar rezultatele iniţiale se vor afişa în data de 7 iulie 2026.

După ce luni, 29 iunie, elevii au susţinut prima probă scrisă, la Limba şi Literatura română, iar miercuri, 1 iulie, au susţinut proba scrisă la Matematică sau Istorie, acum elevii au susţinut ultima probă scrisă la Bacalaureat. Vă reamintim că testarea programată iniţial marţi, 30 iunie, a fost amânată din cauza codului roşu de caniculă.

Când vor fi comunicate rezultatele la bacalaureat

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Rezultatele vor fi comunicate marţi, 7 iulie (până la ora 12:00). Ulterior primei afişări, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat, şi pot formula contestaţii. Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Comunicarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestaţiilor, se va face pe 13 iulie

Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat): susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea, obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 şi 16:00 (excepţie face ziua de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcţionare este cuprins între orele 8:00 şi 14:00), linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.