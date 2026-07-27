Continuă valul de tragedii la scăldat! Doi fraţi, de 12 şi 15 ani, au murit înecaţi, după ce au sărit în apele Râului Moldova ca să-şi salveze sora. Adolescenţii nu au putut să înoate din cauza curenţilor, fenomen des întâlnit în această perioadă, chiar şi pe litoral. Tragedia ne aminteşte, din nou, un lucru extrem de important: copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați nici măcar pentru câteva clipe.

Copiii se jucau pe malul râului Moldova și erau însoțiți de partenerul mamei lor. La un moment dat, fetița de 6 ani a intrat în apă și a fost luată de curenții puternici. Bărbatul de 38 de ani a sărit imediat în apă, ca să o salveze.

"Până la sosirea forțelor de intervenție, o fetiță de 6 ani a fost scoasă din apă de o persoană aflată în zonă, ulterior fiind preluată şi transportată la spital", a declarat Irina Popa, ISU Neamţ.

Au murit încercând să îşi salveze sora

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Fraţii ei, de 12 şi 15 ani, au încercat, la rândul lor, să-și salveze sora, însă au fost luați de ape. În mai puțin de o oră, scafandrii i-au găsit și i-au adus la mal fără suflare.

"Din păcate, cei doi copii nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanţa de terapie intensivă mobilă declarând decesul celor doi băieţi", a declarat Irina Popa, ISU Neamţ.

Localnicii spun că zona este cunoscută pentru curenții puternici. Cu toate acestea, nu există restricții privind scăldatul.