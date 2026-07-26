Cum prezintă presa rusă mesajul lui Nicuşor Dan despre a treia dronă doborâtă: pasaje-cheie, dispărute

Agenţiile de presă ruse TASS şi RIA Novosti au relatat despre drona doborâtă de un F-16 românesc, însă au omis din mesajul preşedintelui Nicuşor Dan referirile la drona Shahed folosită de Rusia, protestul diplomatic al României şi încălcarea repetată a spaţiului aerian NATO, scrie Mediafax.

TASS, agenţia oficială de presă a Rusiei, a publicat ştirea cu titlul "Al treilea UAV din ultimele zile a fost doborât deasupra României". Publicaţia a preluat doar începutul mesajului lui Nicuşor Dan, referitor la ora şi locul intervenţiei:

"O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineaţă, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia".

TASS a trecut apoi direct la precizarea preşedintelui că investigaţiile privind dronele doborâte sâmbătă şi duminică sunt în desfăşurare. Agenţia rusă a eliminat însă pasajele esenţiale dintre cele două declaraţii şi finalul mesajului, în care Rusia era indicată explicit.

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TASS a eliminat pasajele despre Rusia şi protestul diplomatic

În mesajul integral, Nicuşor Dan anunţase că ancheta autorităţilor române a stabilit că drona doborâtă vineri era de tip Shahed, aparat utilizat de Federaţia Rusă în războiul împotriva Ucrainei.

Preşedintele mai precizase că România va formula un protest diplomatic faţă de Federaţia Rusă, după finalizarea cercetărilor privind celelalte două aparate.

"Este inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusă să continue încălcarea spaţiului aerian al României", a transmis Nicuşor Dan, subliniind că spaţiul aerian românesc este şi spaţiu aerian al NATO şi al Uniunii Europene. Niciuna dintre aceste declaraţii nu apare în ştirea TASS.

Agenţia rusă a păstrat, în schimb, nota standard potrivit căreia Facebook este interzis în Rusia, iar compania Meta este considerată "extremistă" de autorităţile de la Moscova.

Şi RIA Novosti a eliminat acuzaţiile

O relatare similară a fost publicată de RIA Novosti. Agenţia rusă a citat doar fraza în care Nicuşor Dan anunţa doborârea dronei şi a adăugat informaţii generale despre legea care permite Armatei Române să neutralizeze aparatele ce încalcă spaţiul aerian şi despre măsurile de monitorizare ale NATO.

RIA Novosti nu a menţionat că prima dronă fusese identificată drept Shahed, că România pregăteşte un protest diplomatic sau că preşedintele a acuzat Rusia de încălcarea spaţiului aerian românesc.