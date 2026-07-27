Atunci când combini natura, adrenalina şi timpul petrecut în familie, ai toate şansele să obţii un weekend memorabil. Asta s-a întâmplat, spre exemplu, într-un parc de aventură din Braşov, unde cei mici şi cei mari şi-au luat inima în dinţi şi au parcurs cot la cot fiecare obstacol.

La Braşov se trece peste obstacole ca în viaţă. Dar cu zâmbetul pe buze. Mai ales când totul se traduce prin aventură trăită în familie, iar obstacolele sunt, de fapt, o tiroliană sau un pod indian.

Sunt foarte multe obstacole aici în Parcul de Aventura de toate tipurile, sunt și momente cu emoţie, însă de-asta există echipă, membrii familiei se încurajează unii pe alţii, şi până la urmă trec cu bine de orice obstacol.

Până la 400 de vizitatori pe zi

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"Avem foarte mulţi copii, împreună cu părinţii lor care vizitează parcul, ca număr să zic undeva la 3 - 4 sute de vizitatori pe weekend, în cursul săptămânii sunt foarte mulţi străini", explică Ana Maria Predeleanu, manager Aventura Parc.

16 trasee de dificultăţi progresive sunt puse la dispoziţie pentru cei aventuroşi. Şi nu sunt puţini: parcul are între trei și patru sute de vizitatori zilnic, inclusiv de peste hotare.

"E nevoie să treci peste fricile tale ca o echipă, împreună, vă ajutaţi reciproc. Ajutăm băiatul, o ajutăm pe fată şi este foarte frumos. E distractiv și facem totul împreună, toate potecile şi obstacolele. Vizităm România şi am auzit de acest loc şi suntem foarte fericiţi aici!", spun oamenii.

Două ore de aventură într-o familie compusă din doi adulți și un copil costă 365 de lei. Preţul include instructajul, echipamentul și accesul liber la toate traseele.