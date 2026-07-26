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Primele imagini publicate de MApN cu avioanele care au doborât cele trei drone deasupra României

Primele imagini cu avioanele care au doborât cele trei drone deasupra României. Mesajul MApN Unul dintre avioanele care au doborât cele trei drone intrate în România - MApN | Facebook
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.07.2026, 19:20 | Modificat la 26.07.2026, 19:22

Ministerul Apărării Naţionale a publicat primele imagini surprinse în timpul misiunii în care piloţii români au neutralizat cele trei drone care au pătruns neautorizat în spaţiul aerian al României. MApN transmite că militarii sunt permanent la datorie pentru protejarea teritoriului naţional.

Ministerul Apărării Naţionale a publicat pe Facebook mai multe fotografii surprinse în timpul misiunii desfăşurate de piloţii români pentru neutralizarea celor trei drone intrate fără autorizare în spaţiul aerian naţional.

Imaginile prezintă avioanele implicate în operaţiune, în timp ce reprezentanţii MApN au rezumat intervenţia în patru etape.

"Reperat, identificat, angajat și neutralizat! Imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate astăzi de piloții români pentru neutralizarea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc. Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră."

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Postarea vine după o serie de trei incidente produse într-un interval scurt, în care mai multe drone au pătruns în spaţiul aerian al României şi au fost neutralizate de piloţii Forţelor Aeriene Române.

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Autorităţile continuă verificările pentru a stabili provenienţa aparatelor şi circumstanţele exacte în care acestea au intrat în spaţiul aerian naţional.

Redactia Observator
Redactia Observator
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