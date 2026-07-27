Zeci de bicicliști de toate vârstele, din mai multe ţări, au participat, la Arad, la concursuri cu trasee spectaculoase din Munții Zărandului. Distracția a durat până duminică seara cu evenimente în care sportul, natura și distracția au mers pe același traseu.

Aşa a început competiţia care a adunat toţi pasionaţii ciclismului într-un singur loc. Aproximativ 150 de tineri din vestul României, Ungaria, Italia și Spania au parcurs trasee spectaculoase din Munții Zărandului.

"Haide, haide, haide, bravo! Felicitări!", spune o persoană.

Ce spun participanţii despre eveniment

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"M-am antrenat foarte mult şi să văd pe prietenii mei de grup cum concurează", explică Tavi, participant.

Pe traseu nu contează doar viteza. Urcările solicitante, coborârile printre copaci și potecile de pădure îi obligă pe concurenți să-și dozeze efortul până la linia de sosire. La final, aplauzele sunt pentru toată lumea.

"Cel mai greu a fost să-mi conving soţia să mă lase şi m-a lăsat doar la tura scurtă. Traseul este incredibil, foarte bine semnalizat şi organizarea şi locul sunt extraordinare", menţionează Mihai, un participant.

"Am luat locul 2 şi mi-a plăcut foarte mult, a fost un traseu foarte interesant. M-am antrenat destul de bine de trei ori pe săptămână, timp de trei ore", Liam, participant.

Organizatorii au pregătit curse pentru toate vârstele și toate nivelurile de pregătire, cu rute de diferite lungimi.

"Unul dintre trasee a fost pentru cei mai puţin pregătiţi, de 12 km, unul pentru cei mai în formă, de 25 de km şi vom aveam un traseu de 5 km pentru copii", explică Ciprian Filimon, organizator.

Evenimentul "Căsoaia Bike, Run & Fun" se desfăşoară în fiecare an, iar înscrierea la competiţie este gratuită.