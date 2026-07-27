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Video PNRR aduce parlamentarii înapoi din vacanță. Ce proiecte vor vota și ce lege rămâne blocată

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.07.2026, 07:32 | Modificat la 27.07.2026, 08:41

Senatorii și deputații sunt chemați astăzi din vacanță într-o sesiune extraordinară pentru a vota legile restante din PNRR. Tot astăzi se dezbate şi măsura prelungirii cotei reduse de TVA pentru locuințe, după blocajele din ultimele săptămâni.

Pe de altă parte, legea salarizării unitare ar urma să fie amânată pentru o viitoare sesiune extraordinară. Sub presiunea grevei generale din Sănătate, proiectul nu are în acest moment susținerea politică necesară.

PSD și AUR au anunțat că nu vor vota forma actuală a legii, susținând că aceasta ar putea duce la scăderi de venituri pentru angajații din sectorul public. Dacă legea nu trece până la 31 august de votul Parlamentului, România riscă să piardă 770 de milioane de euro.

Redactia Observator
Redactia Observator
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