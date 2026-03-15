A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor

Un bărbat din Oradea a fost arestat după ce a furat peste 128.000 de euro de la un proprietar de pensiune din Iaşi, scrie eBihoreanul . Sub un nume fals și pretins agent imobiliar, bărbatul s-a folosit de o schemă clasică, folosită de valutişti în anii 90, pentru a-şi păcăli victima.

A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii ’90. Orădeanul a fost arestat - Poliţia Română

Totul s-a petrecut pe 28 februarie, când orădeanul de 54 de ani s-a întâlnit cu proprietarul pensiunii din Iaşi. Dându-se drept Teofil Popa, agent imobiliar al unei companii cu renume, l-a convins pe ieşean că a găsit un cumpărător dispus să plătească 2 milioane de euro pentru unitatea sa de cazare.

Escrocul i-a cerut victimei sale "un comision" de 200.000 de euro cash, dar suma să fie adusă în bancnote de 200 de euro. Proprietarul pensiunii a acceptat şi a adus geamantanul cu bani la întâlnire.

Cum funcţionează schema "rip deal"

"Agentul" s-a apucat să numere bani, şi, profitând de faptul că victima sa a ieşit din încăpere, a apucat să înlocuiască șase teancuri de bani, folosind o ţeapă clasică. Din propria geantă, bărbatul a scos mai multe teancuri pregătite dinainte: pachete de hârtii de joc cu margini similare cu cele ale bancnotei de 200 de euro. Pentru ca înlocuirea să nu sară imediat în ochi, deasupra fiecărui pachet erau puse bancnote reale, astfel încât teancurile să pară autentice la o privire rapidă, mai precizează sursa citată.

Totul părea "în regulă" până în momentul în care, a doua zi, proprietarul pensiunii nu a mai reuşit să dea de "agent". Când a văzut că bărbatul nu se întoarce cu potenţialul client şi nici nu mai răspunde la telefon, a verificat geanta cu bani şi a descoperit că mare parte a teancurilor erau formate din hârtii fără valoare. În total, o pagubă de 128.000 euro.

Zece zile mai târziu, individul a fost găsit şa sute de kilometri de locul în care se dăduse drept agent imobiliar. Poliţia a descoperit în maşina sa 9 pachete de hârtii care imitau bancnote de 200 și 500 de euro, aproape 300 de euro, 775 de lei, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, dar nu şi banii furaţi.

Pe 11 martie, Judecătoria Iași a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a orădeanului, sub acuzația de înșelăciune. Bărbatul a contestat deja măsura la Tribunalul Iași, unde urmează să fie judecată contestația.

Individul, "client" vechi al poliţiştilor

Se pare că bărbtul a avut mai multe "întâlniri" cu legea. În 2005 a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare pentru înșelăciune, pedeapsă pe care a executat-o integral. La doar câteva luni după reabilitare, pe 2 decembrie 2022, individul a ajuns din nou în spatele gratiilor, de această dată la Brașov, într-un dosar al procurorilor DIICOT Brașov, care îl anchetau pentru constituire de grup criminal organizat și trei fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Orădeanul a stat atunci câteva săptămâni în arest preventiv, fiind plasat în arest la domiciliu pe 29 decembrie 2022, iar apoi sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 22 martie 2023, măsură care nu a mai fost prelungită. Iar în ianuarie anul acesta, numele lui reapare într-un alt dosar de înșelăciune deschis la Hațeg, în județul Hunedoara, după plângerea unui bărbat de 43 de ani din Strehaia.

