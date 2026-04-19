Apare un nou tip de transport în România. Orașul care primește 270 de milioane € pentru acest proiect

Premieră pentru România. Locuitorii din zona metropolitană Oradea vor beneficia de un sistem modern de tram-tren, care va conecta orașul cu localitățile învecinate printr-un traseu continuu, pe infrastructură de tramvai și cale ferată, scrie eBihoreanul.

de Redactia Observator

la 19.04.2026 , 15:07
Apare un nou tip de transport în România. Orașul care primește 270 de milioane € pentru acest proiect - Shutterstock

"Miercuri, 15 aprilie 2026, a fost semnat contractul de finanțare din fonduri europene pentru proiectul tram-tren, cea mai mare investiție derulată până acum de Consiliul Județean Bihor", a informat administrația județeană. Valoarea contractului de finanțare este de 1,43 miliarde de lei, adică 280 milioane de euro.

Din aceşti bani, 10,7 miioane de euro sunt contribuţia CJ Bihor, iar restul sumei provine din fonduri europene din Programul Transporturi 2021-2027, care se va încheia în 2029.

CJ Bihor este prima administrație locală din România pentru care a fost semnată finanțarea pentru un proiect de acest fel. O altă administrație care a mai cerut bani europeni pentru un proiect similar este cea clujeană, însă în Cluj proiectul vizează o rețea strict de tren, nu și de tramvai, potrivit sursei citate

"Proiectul tram-tren este important pentru Oradea și pentru localitățile din jurul municipiului, pentru că oferă oamenilor o variantă mai simplă, mai rapidă și mai civilizată de a se deplasa. Pentru cei care vin zilnic la muncă, la școală sau la spital în Oradea, pentru cei care merg spre aeroport sau spre stațiunile Băile Felix și 1 Mai, acest proiect va reduce timpul petrecut în trafic", a declarat Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

oradea fonduri europene transport
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie?
Observator » Ştiri economice » Apare un nou tip de transport în România. Orașul care primește 270 de milioane € pentru acest proiect
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.