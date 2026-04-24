Locul care le promitea siguranţă şi recuperare unor copii cu nevoi speciale a devenit centrul unei anchete penale Oradea. Un kinetoterapeut a fost reținut după ce ar fi agresat sexual patru copii cu nevoi speciale, profitând de vulnerabilitatea celor mici. Reprezentanții centrului spun că nu au existat până acum reclamații la adresa bărbatului. Dacă unii părinţi au depus plângeri pe numele bărbatului, alţii îl consideră un adevărat salvator al copiilor.

Părinţii celor mici acuză că abuzurile ar fi fost comise de bărbatul de 52 de ani, kinetoterapeut cu experienţă, în timpul ședințelor de terapie, chiar în incinta grădiniței. Procurorii vorbesc despre un an întreg de fapte grave.

Victime ar fi patru copii, toţi cu nevoi speciale. Reprezentanţii centrului spun că nu au existat până acum reclamaţii la adresa bărbatului care lucra aici de 18 ani. În grădiniţă sunt înscrişi 92 de copii, iar activităţile au loc inclusiv în săli cu geamuri, unde, spun aceştia, se poate vedea ce se întâmplă în interior.

Ancheta a început la finalul lunii martie, în momentul în care au fost depuse primele reclamaţii la poliție. Președintele fundației care gestionează unitatea afirmă că a întrerupt orice colaborare cu specialistul când a aflat despre suspiciuni.

"Părinţii au spus că bănuiesc anumite abuzuri din partea acestui colaborator al nostru. A părut şocat şi el şi a negat, bineînţeles", a afirmat Adriana du Plesis, preşedintele fundaţiei.

Şedinţele de kineoterapie erau opţionale, la cererea părinţilor.

"Părinţii erau încurajaţi să asiste la aceste şedinţe de kineto, unii părinţi chiar participau. Mi-au dat un feedback foarte bun", a completat Adriana du Plesis.

Reacții diferite în rândul părinților după izbucnirea scandalului

Iar, în ochii acestora, kinetoterapeutul era un om dedicat, care se ocupa de copiii cu autism, ADHD sau deficiențe locomotorii. Unii îi iau apărarea și cred că micuții ar fi putut interpreta greșit manevrele terapeutice.

"Îl cunosc de mai bine de 18 ani. Fiul meu cel mare a avut şansa de a lucra cu el, este un om minunat. Având în vedere că lucrează cu copiii, toată chestia asta este una la una, este corp la corp. "Din păcate da, acele atingeri sau masaje, exerciţii care se fac pot să se aproprie de... dar nu cred", au spus părinţii ai unor copii care au lucrat cu kinetoterapeutul.

Cei care îl cunosc spun că bărbatul ar avea la rândul lui un copil cu nevoi speciale.

Imaginile video, probe-cheie în dosar

Anchetatorii verifică acum imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a stabili unde se termină exercițiile medicale și unde începe abuzul. În funcție de probele adunate, procurorii vor decide dacă vor cere arestarea preventivă a bărbatului.

