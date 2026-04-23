Caz tulburător la Oradea. Un kinetoterapeut a fost reținut după ce ar fi agresat sexual patru minori cu nevoi speciale. Bărbatul ar fi comis faptele chiar în incinta unei grădinițe private.

Procurorii confirmă că bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit unor surse din ancheta se fac cercetari intr-un dosar penal deschis pentru agresiune sexuală asupra unui minor în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului în formă agravantă, determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale între minori, agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor şi loviri.

Victime ar fi patru copii, toți cu nevoi speciale. Reprezentanții centrului spun că nu au existat până acum reclamații la adresa bărbatului, care lucra aici de 18 ani. În grădiniță sunt înscriși 92 de copii, iar activitățile au loc inclusiv în săli cu geamuri, unde, spun aceștia, se poate vedea ce se întâmplă în interior.

Reprezentanții centrului spun că nu au existat, până acum, reclamații la adresa lui . În unitate sunt înscriși 92 de copii, iar activitățile se desfășoară inclusiv în spații cu vizibilitate, spun aceștia. Ancheta este în desfășurare, iar în funcție de probele adunate, procurorii vor decide dacă vor cere arestarea preventivă a bărbatului.

