Mamă, dar ce senzaţie...

Băi, dar ce la ce mă în halul ăsta?! Să nu vezi. Cum să ia foc în halul ăsta?!

Ora 20. Fără să bănuiască pericolul, clienţii unităţii coboară în restaurant pentru a lua cina. Pe terasă, câţiva adolescenţi conversează şi se amuză. Într-o fracţiune de secundă, un zgomot asurzitor opreşte distracţia. Alarma de incendiu porneşte brusc.

Proprietar restaurant: Senzorii de fum au citit înainte să apară flacăra şi a început să sune alarma.

George Heisan, angajat: Alarma am oprit-o de jos, am văzut că nu reuşesc să o opresc, m-am dus sus să verific care este problema şi am văzut că e fum.

Deşi alarma asurzitoare nu putea fi oprită, iar fumul inunda clădirea, clienţii nu au încercat să fugă.

Adolescent: Prima dată doar se auzise un poc de la geamuri cred, voiau să deschidă geamurile, după se luase curentul pornise alarma...am crezut că e totul ok.

În doar câteva clipe, clădirea s-a transformat într-o capcană mortală: "Era haos total"

Adolescent: S-a auzit o bubuitură deasupra noastră. Toată lumea se agita, era panică foarte mare. Eram înăuntru, se aprindeau şi se stingeau luminile constant. A început să ţipe lumea pe acolo, se aruncau scaunele, era haos total.

Fără să mai stea pe gânduri, angajaţii restaurantului s-au aruncat în flăcări pentru a evacua clienţii. Printre salvatori se afla şi George.

George Heisan, angajat: I-am evacuat pe toţi şi am încercat să sting cât s-a putut.

La sosirea echipajelor de pompieri toată lumea reuşise deja să se salveze din calea flăcărilor, însă atât terasa cât şi acoperişul restaurantului ardeau mocnit.

Izabela Petre, ISU Argeş: Incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi. Au fost ervacuate din incinta localului aproximativ 50 de persoane.

După zeci de minute în care s-au luptau cu vâlvătaia pompierii au reuşit să lichideze incendiul înainte ca acesta să se extindă şi la casele din vecinătate.

Focul ar fi pornit de la supraîncălzirea unui cablu electric.

