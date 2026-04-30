A lovit cu toporul un tânăr care își apăra mama. Agresorul din Braşov comisese o crimă în urmă cu 30 de ani

Un bărbat din județul Brașov, care a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru o crimă comisă în urmă cu trei decenii, este cercetat din nou de procurori, de această dată pentru tentativă de omor. Victima este fiul partenerei sale, pe care l-ar fi lovit în cap cu un topor, după ce tânărul și-a apărat mama în timpul unui conflict. Incidentul violent s-a petrecut sub privirile fiicei minore a femeii, potrivit News.ro.

"Din cercetările efectuate până în prezent de procuror, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Braşov – Serviciul de investigaţii criminale şi de la Secţia 1 de Poliţie Rurală Feldioara, în data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 01:00, inculpatul (care mai fusese condamnat pentru comiterea infracţiunii de omor în anul 1996), în timp ce se afla la locuinţa sa din comuna Feldioara, pe fondul geloziei, ca formă de control sau dominaţie, şi în prezenţa unei minore (fiica concubinei), şi-a agresat fizic concubina, provocându-i suferinţe fizice. Apoi inculpatul s-a înarmat cu un topor şi l-a lovit în cap pe fiul major al concubinei, care intervenise în apărarea mamei sale", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, într-un comunicat dat publicităţii joi.

În urma loviturilor, victima a suferit leziuni traumatice pentru vindecarea cărora are nevoie de 45-50 de zile de îngrijiri medicale.

Rănile, extrem de grave, i-au pus în pericol viaţa.

În primă fază, agresorul a fost reţinut, Tribunalului Braşov admiţând propunerea procurorilor şi dispunând arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

