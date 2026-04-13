Un bărbat de 41 de ani a fost descoperit fără viață în autoturismul său, luni, la ieșirea din localitatea Dumbrava, potrivit Agerpres.

Descoperire macabră la ieșirea din Dumbrava: bărbat de 41 de ani, găsit fără suflare în mașină

Poliţiştii secţiei 10 Rurale Făget au observat un autoturism parcat pe DN68A, la ieşire din localitatea Dumbrava spre Lugoj, în care se afla un bărbat de 41 de ani care nu prezenta semne vitale, potrivit Poliţiei Timiş.

La faţa locului au fost solicitate echipajele medicale de specialitate, care au efectuat manevrele de resuscitare, dar a fost declarat decesul persoanei, bărbatul fiind cunoscut şi cu afecţiuni medicale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situaţii de fapt.

