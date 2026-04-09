Exasperat de o familie de români care i-a ocupat ilegal casa, un francez a decis să o demoleze

Un bărbat din Franța și-a demolat singur casa, exasperat că nu a reușit să scape pe cale legală de o familie de români care îi ocupase ilegal locuința.

Proprietarul din Brest și-a achiziționat casa în 2021, iar de atunci a încercat toate demersurile legale posibile pentru a intra în posesia casei, fără succes însă. După ce a depus o plângere la poliție care nu a generat nicio acțiune concretă, bărbatul a încercat să vorbească cu familia de români care s-a instalat în imobilul său.

În culmea disperării, acesta a încercat chiar să le ofere suma de 2.000 de euro pentru a părăsi benevol locuința. Refuzul acestora a fost picătura care a umplut paharul. Exasperat, bărbatul a recurs la o măsură extremă, preferând să își vadă investiția transformată în moloz decât să rămână captiv în sistemul juridic.

Ce spune legea franceză

Articolul continuă după reclamă

În Franța, simpla deschidere a unui contract de energie electrică prin furnizarea numelui și prenumelui, a adresei de e-mail și a numărului de telefon este suficientă pentru a obține dovada reședinței. Astfel, o proprietate ocupată ilegal poate deveni reședința cuiva în doar câteva minute. Un adevărat coșmar pentru proprietarii de case care se trezesc victime ale abuzurilor ilegale, fără nicio cale de atac, scrie maison-travaux.

Legea franceză interzice proprietarilor să evacueze ocupanții ilegali. Acești indivizi riscă o amendă de 30.000 de euro și trei ani de închisoare. Cu toate acestea, acest fenomen ia amploare și din păcate îi poate pune pe proprietari într- o situație foarte dificilă.

Pe lângă faptul că nu primesc chirie lunară pentru proprietatea lor, care adesea finanțează o ipotecă, proprietarii de case nu se mai pot bucura de apartamentul sau casa lor. Evacuarea ocupanților ilegali este foarte dificilă pe tot parcursul anului.

Astfel, unii proprietari care se simt nedreptățiți de sistemul judiciar francez decid să ia lucrurile în propriile mâini. Acesta este cazul bărbatului din Brest.

„Nu am avut altă opțiune. Treceam în fiecare zi pe lângă clădire și am observat că nu era nimeni acolo. Așa că le-am mutat lucrurile și am început demolarea”. Cunoscută de serviciile sociale din Brest, familia ar trebui să fie relocată de către autorități în următoarele săptămâni.

