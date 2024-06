Se ridică steagul albastru pe încă o plajă de pe litoralul românesc. Un petic de nisip din Mamaia Nord a primit calificativul blue flag: are duşuri, cabine de schimb, curăţenie exemplară şi acces facil pentru persoanele cu dizabilităţi. România are doar şapte plaje blue flag , de trei ori mai puţine decât vecinii bulgari.

Nisipul impecabil, curăţenia şi facilităţile pe care le au turiştii, au făcut ca peticul de nisip din Mamaia Nord să fie recunoscut la nivel internaţional. "Am început demersurile în anul 2022, în anul 2023 am fost în faza pilot şi de abia acum, în anul 2024, am obţinut certificarea blue flag. Sunt multe criterii pe care trebuie să le îndeplinim şi dacă, cu mare grijă, îndeplineşti tot, reuşeşti", explică Raluca Popa, administrator plajă.

Spaţiul verde, nisipul fin şi calitatea apei, printre criterii

Steagul Albastru atribuit unei plaje este certitudinea turiştilor că locul pe care-l aleg este la cele mai înalte standarde. Spaţiul verde, nisipul fin şi calitatea apei sunt doar câteva din cele 33 de criterii pe care trebuie să le îndeplinească o plajă pentru a primi steagul albastru.

Administratorul de plajă mai este obligat să asigure echipamente şi personal de prim-ajutor, acces facil pentru persoanele cu dizabilităţi, duşuri şi cabine de schimb, dar şi şezlonguri şi umbrele ecologice. Un şezlong pe noua plajă steag albastru costă acum, în extrasezon, doar 50 de lei.

România a strâns în portofoliu alte şase locuri

"Nouă ne place, venim de vreo cinci an, în fiecare an aici. Să fie apa curată, fără alge, fără scoici, gunoaie", spune o turistă. Primul calificativ steag albastru a fost primit de o plajă din staţiunea Mamaia, în 2007. De atunci, România a strâns în portofoliu alte şase locuri, presărate pe întreagul litoral: 2 în Năvodari, 2 în Eforie, una în Mamaia Nord şi alta în Olimp.

"Ne bucurăm şi noi că este încă un an, adăugăm încă un an cu acest steag albastru. Este încă o dată o dovadă pentru serviciile de calitate pe care ne dorim să le oferim oaspeţilor noştri", explică Alina Petrea, reprezentant plajă blue flag Năvodari. "O plajă precum aceasta, cu tot ce ai nevoie, sigur, aşa trebuie să fie. Culoarea asta turcoaz, foarte, foarte rar este la Marea Neagră", adaugă altă turistă.

Bulgarii au 22 de astfel de plaje, în timp ce pe podium găsim Spania, Grecia şi Turcia care au un total de peste 1.800 de plaje blue flag.

