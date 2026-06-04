Un accident în care au fost implicate două maşini şi un tramvai s-a produs în această după-amiază în Capitală.

- Accident cu 2 maşini şi un tramvai, în Bucureşti. Cele 2 vehicule s-au ciocnit, unul a fost aruncat în tramvai

Accidentul s-a produs pe strada Barbu Văcărescu din Bucureşti, pe direcţia de mers spre Băneasa. Două maşini s-au ciocnit, iar în urma impactului unul dintre vehicule a fost proiectat pe linia de tramvai. Circulaţia rutieră nu a fost afectată, dar traseul liniei 605 a fost modificat temporar, autobuzele circulând de la intersectia Șos. Ștefan cel Mare / Str. Barbu Văcarescu , pe Str Barbu Văcarescu până la Aeroportul Băneasa.

Conducătorii celor două vehicule, precum şi vatmanul tramvaiului au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind zero în toate cele trei cazuri.

"Astăzi, la ora 14:30, pe Strada Barbu Văcărescu, în zona stației Bd. Lacul Tei, pe sensul de mers către Aeroportul Băneasa, circulația tramvaielor de pe linia 5 a fost afectată în urma unui eveniment rutier. În urma unei coliziuni între două autoturisme, unul dintre acestea a fost proiectat în tramvaiul aflat în circulație. Ca urmare a impactului, autoturismul a rămas imobilizat în gabaritul căii de rulare, blocând circulația tramvaielor pe sensul către Aeroportul Băneasa.

Articolul continuă după reclamă

În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane accidentate, fiind consemnate doar pagube materiale. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției și ale serviciilor de intervenție pentru gestionarea situației și degajarea zonei. Poliția efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului. Pentru asigurarea continuității transportului public și preluarea călătorilor, traseul liniei 605 a fost modificat temporar, autobuzele circulând de la intersectia Șos. Ștefan cel Mare / Str. Barbu Văcarescu , pe Str Barbu Văcarescu până la Aeroportul Băneasa", se arată în comunicatul Poliţiei Capitalei.