Clujenii şi turiştii aflaţi aseară în oraş au descoperit bisericile din Cluj-Napoca într-un mod cu totul diferit. La prima ediţie naţională a evenimentului "Noaptea Bisericilor", lăcaşurile de cult şi-au deschis porţile pentru vizite speciale, concerte, cine comunitare şi poveşti mai puţin cunoscute despre istoria şi rolul lor în viaţa oraşului. Într-una dintre biserici, un DJ a fost adus să mixeze muzică.

Încă dinainte de apus, oamenii s-au aşezat la coadă pentru a urca în turnul Bisericii Sfântul Mihail, deschis doar la ocazii speciale. Aseară, au admirat gratuit oraşul de la înălţime.

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Deşi locuiesc în Cluj, Iulia şi Toma nu au avut până acum ocazia să urce în turnul bisericii-simbol a oraşului.

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"E fain, cu toată frica de înălţime ce o am, stau şi mă uit în jur şi văd oraşul cu alţi ochi. Mi se pare o idee foarte bună şi poţi să vezi bisericile într-adevăr sub o perspectivă care nu ţine musai de practica religioasă" spun Iulia şi Toma.

În total, 18 lăcaşuri de cult din oraş şi-au deschis porţile, oferindu-le vizitatorilor o experienţă diferită.

"Scopul e ca pentru o noapte să vedem în această diversitate ecleziastică bogăţie. Şi să vedem elementele care ne pot aduce în comun, chit că suntem extrem de diferiţi" spune organizatorul, Andi Daiszler.

La Biserica Calvaria din Mănăştur, oamenii s-au adunat la Cina Bunei Comunităţi. Au adus mâncare de acasă şi au împărţit-o cu toţi ceilalţi.

"Am luat slănină bună, am luat caş de oaie şi de capră, nişte sarmale speciale de vară. Sarmale cu frunze de ştevie, cu frunză de salată verde şi cu frunză de sfeclă roşie" spune un bărbat.

În biserică, corul a oferit un recital pentru toţi cei prezenţi.

În cele 18 biserici au avut loc concerte de jazz, recitaluri de cor şi tururi ghidate. Într-una dintre ele, atmosfera a fost întreţinută chiar de un DJ.

După succesul din acest an, evenimentul ar putea reveni şi anul viitor, cu mai multe biserici implicate.