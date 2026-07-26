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Doi marinari, căutaţi de nava Apollo a ARSVOM, după ce vasul pe care se aflau a fost lovit în portul Odesa

Doi marinari, căutaţi de ARSVOM după ce nava lor a fost lovită în portul Odesa Nava AGN Ragnar, lovită în Portul Odesa
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Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.07.2026, 13:52 | Modificat la 26.07.2026, 13:52

Doi marinari sunt daţi dispăruţi după ce nava comercială MV AGN Ragnar a fost lovită în portul ucrainean Odesa, aseară. În căutarea acestora au pornit nava Apollo, aparţinând ARSVOM, şi o navă aparţinând Poliţiei de Frontieră Sulina.

Nava Apollo, aparţinând ARSVOM, a plecat la ora 10.27, la solicitarea MRCC (Centrul de Coordonare a Operaţiunilor de Salvare pe Mare), către nava AGN Ragnar, pentru a căuta cei doi cetăţeni dispăruţi. La momentul de faţă, căutările se desfăşoară în zona Sulina.

Nava AGN Ragnar transporta patru cetăţeni indieni, dintre care doi au fost declaraţi în siguranţă, iar doi ar fi în continuare dispăruţi. Identităţile celor patru indieni nu au fost încă făcute publice, relatează NDTV.

Ambasada Indiei în Ucraina, într-o postare pe X, a anunţat că operaţiunile de căutare şi salvare pentru indienii dispăruţi sunt în desfăşurare şi că se află în legătură cu autorităţile competente. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei a postat pe X o serie de îndrumări pentru cetățenii indieni care lucrează pe nave în Marea Neagră.

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"Patru cetăţeni indieni se aflau la bordul navei. Conform ultimelor informaţii, doi au fost confirmaţi în siguranţă, iar informaţiile privind ceilalţi doi cetăţeni sunt aşteptate", se arată în postarea de pe X.

Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

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