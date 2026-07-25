Forțele Aeriene Române au doborât în această dimineață o a doua dronă care a intrat în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore. Din primele informații, cel care a efectuat manevra de interceptare a dronei este același pilot care a acționat și vineri, 24 iulie.

Forțele Aeriene Române au interceptat o a doua dronă care a patruns neatorizat în spațiul aerian românesc în mai puțin de 24 de ore. De această dată, piloții au doborât drona cu o rachetă trasă de un avion F-16 la circa 11 minute după ce aceasta a intrat în spațiul suveran.

Rămășițele dronei, căutate din aer și pe apă

Andreea Filip, reporter Observator, a ajuns în zona în care MApN crede că drona a căzut după ce a fost lovită. La circa 10 kilometri de Sfântu Gheorghe, militarii caută rămășițele dronei, dar și pe cele ale rachetei.

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Din primele informații, racheta folosită pentru a doborâ drona este aceeași ca cea utilizată vineri, 24 iulie. O rachetă AIM 9X Sidewinder produsă de compania americană Raytheon.

Primele echipamente antidronă, livrate peste 11 luni

"Am semnat contractele la finalul lunii mai prin acel instrument financiar SAFE şi termenul de livrare pentru primul echipament este 11 luni. Pentru celelalte, până la 2 ani, 2 ani şi jumătate", a precizat ministrul interimar al Apărării.

În ceea ce priveşte drona doborâtă sâmbătă dimineaţă la aproape 10 km de Sfântu Gheorghe, în Deltă, Miruţă a relatat că radarele au detectat un roi de drone în partea ucraineană, dar că nu se ştie dacă drona ajunsă în spaţiul aerian românesc făcea parte din acest roi.

"În această dimineaţă am văzut pe radarele Ministerului Apărării, de pe la 5:30, drone care se învârteau, sigur, nu în spaţiul aerian românesc, dar aproape de spaţiul aerian românesc, aşa arată consecinţele unui război", a adăugat ministrul.

Ministrul interimar al Apărării spune că nu ştim, momentan, provenienţa dronei şi dacă avea o ţintă stabilită, dar instituţiile abilitate se ocupă de situaţie.