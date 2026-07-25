O maşină de poliție, făcută zob în timpul unei misiuni de urmărire în Lugoj. S-a izbit de un alt vehicul

O maşină de poliție a fost distrusă, după ce un agent de poliție și un jandarm se aflau în timpul unei misiuni, în urmărirea unui fugar, în Lugoj, jud Timiş. Autospecială a fost lovită de către o altă maşină, într-o intersecţie, potrivit News.ro.

"La momentul producerii evenimentului, echipajul mixt, format dintr-un agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj - Biroul Ordine Publică şi un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În timpul desfăşurării activităţilor specifice, poliţiştii au observat un autoturism al cărui conducător auto, la vederea echipajului, a efectuat manevra de întoarcere prin încălcarea marcajului longitudinal dublu continuu şi nu s-a conformat semnalului regulamentar de oprire efectuat de poliţişti. În acest context, echipajul a procedat la urmărirea autoturismului, având în funcţiune semnalele luminoase", a transmis IPJ Timiş.

Potrivit sursei citate, în timpul intervenţiei, la intersecţia străzilor Dacilor şi Nicolae Pongratz din municipiul Lugoj, autospeciala de poliţie a fost implicată într-un accident rutier cu un autoturism care circula regulamentar.

Autospeciala a fost proiectată şi răsturnată, rezultând pagube materiale

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Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

"Agentul de poliţie a fost sancţionat contravenţional, fiindu-i reţinut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş îşi reafirmă angajamentul privind respectarea legalităţii, transparenţei şi responsabilităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi aplicarea legii în mod egal, indiferent de calitatea persoanelor implicate", a mai precizat IPJ Timiş.