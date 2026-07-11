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Accident pe Autostrada Soarelui, în care au fost implicate trei maşini. Coloană de 7 kilometri

Accident pe Autostrada Soarelui, în care au fost implicate trei maşini. Coloană de 7 kilometri Maşini stând în trafic - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.07.2026, 12:18 | Modificat la 11.07.2026, 12:19

Trei maşini au fost implicate, sâmbătă, într-un accident pe Autostrada Soarelui, pe sensul către litoral. Din cele 9 persoane care se aflau în autoturisme, doi copii, de 5 şi 16 ani, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

ISU Constanţa anunţă un accident rutier, cu 3 autoturisme, pe Autostrada Soarelui, direcţia spre Constanţa.

Coloană de maşini de 7 kilometri

"S-au identificat două victime minore conştiente (5 ani sex feminin şi 16 ani sex masculin) din 9 persoane implicate", a transmis ISU Constanţa.

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Victimele vor fi transportate împreună cu aparţinătorii la Cernavodă de către ambulanţele SMURD şi SAJ.

Pe durata intervenţiei traficul a fost oprit, iar Centrul Infotrafic anunţă că în zonă s-a format coloană de autovehicule în direcţia către Constanţa de aproximativ 7 kilometri.

Redactia Observator
Redactia Observator
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