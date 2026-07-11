Vara aduce fructe delicioase și proaspete, însă pentru mulţi români asta se traduce în borcane pline cu dulceţuri şi gemuri, toate pregătite după reţete tradiţionale, care îşi găsesc loc pe rafturile cămărilor. De la cireşe și vișine până la caise, căpşuni și alte fructe de sezon, toate se transformă în delicii pentru iarnă.

Când fructele se coc, în multe case începe adevăratul sezon al borcanelor. Pentru mulți români, vara nu înseamnă doar cireșe, vișine sau caise savurate direct din pom, ci și oale care fierb încet pe aragaz, arome dulci care umplu casa și cămări pregătite pentru iarnă.

"Facem siropul pentru dulceață e căpșuni, apă și cu zahăr. O parte din apă, trei părți fructe și două kilograme de zahăr. Apoi adăugăm fructele", spune Nuța Mușină, gospodină.

Rețetele moștenite sunt scoase din caiete, iar fructele se transformă, rând pe rând, în dulcețuri și gemuri aromate. Pentru doamna Nuța, acesta este un ritual de la care nu se abate niciodată.

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"Există o variantă să curățăm de seară, o parte din zahăr, trei părți fructe, lăsăm să facă un sirop al lor propriu, la care a doua zi le fierbem, se pune la borcan și se servește când este nevoie", spune Nuța Mușină, gospodină.

Altă gospodărie, aceeaşi muncă. Borcanele se aliniază pe masă, iar vedeta este renumita dulceață de trandafiri.

"Le facem acasă, avem și fructe foarte multe, ne place să le facem, știm că le-am pus noi cu mânuța noastră în borcan, știm ce mâncăm. Noi nu punem niciun conservat, nu punem nimic, decât zahăr, apă și fructul respectiv", spune Mihaela Barbă, gospodină.

Şi în pieţe este forfotă mare.

"Căpșuna, cireașa sunt acum în sezon, în toi și sunt căutate. Caisa iar este căutată pentru gemuri, renumită zmeurică", spune un comerciant.

"Caut patru kilograme de vișine să facem o dulceață de vișine. Preferăm mereu să facem dulceață acasă pentru că este practic, știm exact ce punem, cum punem"

"Fac dulceață, îi scot samburii, de cireșe amare am făcut. Tot timpul am făcut, nu am cumpărat niciodată, pun mai multe fructe să fie mai densă", spun clienții.

Interesul pentru produsele cu un conținut ridicat de fructe se reflectă și în legislația europeană. O directivă europeană prevede ca gemurile comercializate să conțină o cantitate mai mare de fructe.

"Adăugarea de mai mult fruct înseamnă mai multe beneficii pentru consumator. Fructul aduce fructoza, glucoză, fibre, vitamine și cred că este de bun augur pentru consumator", spune Mircea Oroioan, prof univ. dr. ing. Facultatea de Inginerie.

În piețele din România, fructele costă, în funcție de sezon, între 5 și 25 lei/kg, iar un borcan de gem comercial se vinde, în general, la prețuri cuprinse între 12 și 35 de lei