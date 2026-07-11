O femeie a fost rănită și transportată la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, în centrul orașului Galați. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În urma testării, șoferul a fost depistat pozitiv atât la alcool, cât și la substanțe psihoactive.

Femeia de 62 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită în timp ce trecea, prin loc nepermis, de o maşină, un Lamborghini Urus, cu numere străine, condusă de un bărbat în vârstă de 41 de ani. Accidentul a avut loc chiar in centrul oraşului Galaţi şi a fost surprins de camerele de supraveghere.

Şoferul a fost testat, iar rezultatele au arătat că se afla sub influenţa alcoolului, 0,22 g/l alcool pur în aerul expirat, dar şi a substanţelor interzise. A fost deschis un dosar penal.

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Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.