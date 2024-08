Adriana abia începuse liceul când părinţii au decis să o ia cu ei în Spania, unde deja munceau de câţiva ani.

"Ştii tipicul caz în care copiii rămân cu bunicii. S-au decis să ne ia. S-au întors după noi. Am plecat în luna iulie. Ţin minte că eram în clasa a noua şi doamna dirigintă alerga pe hol după taică-meu: Staţi puţin, că a luat şi ea menţiune", spune Adriana Staicu, ghid turistic.

S-a schimbat apoi totul. A urmat liceul, apoi facultatea în Spania. A studiat turismul în Sevilla. Pe lângă cursuri avea şi trei job-uri.

Vezi și

"A fost o lume nouă, plină de posibilităţi. Pe timpul facultăţii, ne-au pregătit practic să fim buni la tot ce ţine de hotel. De la persoana care face curăţenie, până la director", spune Adriana Staicu, ghid turistic.

După 12 ani în străinătate, Adriana s-a întors acasă

Şi-a dorit mai mult. A ajuns stewardesă timp de cinci ani, a învăţat patru limbi străine şi după ce a văzut lumea a decis că doreşte o familie şi un copil. După 12 ani petrecuţi în afara ţarii şi-a dorit să revină în România. Acum este ghid turistic în oraşul lui Brâncuşi.

"Toată lumea mă întreabă de ce am renunţat la aviaţie, de ce nu am rămas în Spania? Nu, nici acolo lucrurile nu stau chiar aşa de bine cum le pictează toată lumea, iar eu îmi doream foarte mult un copil. Nu am regretat, m-am bucurat de familie, de tot ce n-am putut să am in anii respectivi, pentru că bunicii erau aici. E un plus să poţi spune că mergi să mănânci la bunici", spune Adriana Staicu, ghid turistic.

Maria a stat 22 de ani printre străini, până să decidă să revină acasă pentru totdeauna. A lucrat ca bucătăreasă în Franţa, Italia şi Spania. Dacă ar fi să o ia de la capăt, nu s-ar mai grăbi să plece peste hotare.

"Mi-am lăsat copiii de când erau micuţi. M-a împins, cum s-ar spune, goana după bani. Mi-am dorit ca copiii mei să aibă o viaţă mult mai liniştită, mult mai frumoasă şi să le ofer mult mai multe în viaţă. Am pierdut copilăria copiilor mei", spune Maria Spinciu, bucătăreasă.

Românii se întorc acasă

Tot mai mulţi români au luat aceeaşi decizie ca Adriana sau Maria. Statisticile arată că, la finalul anului trecut, numărul celor întorşi acasă l-a depăşit pe cel al românilor plecaţi cu 80 de mii de persoane.

Balanţa a început să se încline în favoarea României în urmă cu doi ani, când au fost mai mulţi cei care s-au stabilit în ţară decât cei care au plecat. Cei mai mulţi români s-au întors din Spania, Marea Britanie, Republica Moldova, Germania sau Italia.

Pe lângă românii întorşi pe meleagurile natale, în ţara noastră, s-au stabilit din 2022 încoace şi mulţi ucraineni, pe fondul războiului cu Rusia, dar şi asiatici care caută aici un trai mai bun.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vă gândiţi să vă întoarceţi din vacanţă din cauza ciclonului de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰