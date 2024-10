Încă de când era în arest preventiv, Bulai a fost dus la spital din cauza unui infarct, iar medicii au hotărât ulterior să îl opereze.

Primele declaraţii făcute de Alfred Bulai după ce a fost operat de medicii de la Spitalul Militar

Reporter: Cum comentaţi acuzaţiile care vi se aduc?

Alfred Bulai: Nu discut acum. Merg la spital să îmi fac un control. Acum, pe primul loc este sănătatea mea şi am apelat la o ambulanţă, vedeţi, chinuiala asta, pentru că atunci când am venit de la spital nu am putut urca aceste scări. Partea adeversă transmite non stop informaţii cum vrea ea. Eu nu am voie să spun nici trei cuvinte, în apărarea mea. Pot să spun că sunt foarte multe lucruri şi nu au nicio legătură cu nimic. Eu nu sunt vinovat! Dar asta trebuie să o dovedesc în instanţă, nu în presă şi nu în altă parte! Dumneavoastră, presa, aveţi acces la informaţii, eu nu pot să spun nimic.

Reporter: Există anumite stenograme la dosar, aţi fost înregistrat de studente, anumite conversaţii.

Alfred Bulai: Da, am înregistrarea. Am înregistrarea.

Reporter: În romanele dumneavoastră vă inspiraţi şi din viaţa reală?

Alfred Bulai: Mi-ar plăcea să citiţi romanele mele, sincer. Chiar am o părere foarte bună despre ele. Nu, nu, viaţa reală nu e atât de importantă pentru un roman.

Reporter: Exerciţiile acelea despre care se spunea că sunt sexuale?

Alfred Bulai: Nu sunt sexuale, mă rog. O să iasă toate la suprafaţă. Nu pot să vă spun. Voi încerca să fiu amabil să spun cât pot să spun. Repet, eu sunt în situaţia în care nu pot să spun, practic, nimic.

Reporter: Mai aveţi pe cineva în acest moment care să vă ajute, vreun apropiat?

Alfred Bulai: Nu, absolut nimeni.

Reporter: Sunteţi singur?

Alfred Bulai: Da.

Reporter: Fosta soţie nu vă sprijină?

Alfred Bulai: Nu, nici nu vreau să o bag în mizeria asta! Asta este! Asta e problema mea personală, că sunt singur şi că nu are cine să mă ajute. Acum, prima mea grijă este sănătatea!

Pentru această zi, Alfred Bulai avea o decizie a Judecătoriei Sectorului 1 să poată merge la control, la spitalul Militar, în intervalul 11:00-18:00. La spitalul Militar a fost dus din arestul preventiv. La începutul lunii septembrie, aflat în arest preventiv, Alfred Bulai a sesizat medicul că nu se simte bine; de acolo a fost plimbat întâi la spitalul Universitar şi apoi dus la spitalul Militar. Acolo a rămas internat şi după mai multe zile de internare, medicii au hotărât că este necesar să-l opereze, acesta suferind un infarct. A fost externat săptămâna trecută şi astăzi trebuia sa efectueze acest control.

Alfred Bulai, în arest la domiciliu

Se află în continuare în arest la domiciliu şi nu are voie să ia legătura cu nimeni din dosar, fie că vorbim de victime, fie că vorbim de cei care au calitate de martor. A fost prelungit arestul la domiciliu, dar decizia nu este definitivă. Se va judeca contestaţia, cel mai probabil în ceastă săptămână pentru a vedea dacă rămâne în continuare cu această măsură sau trece la una mai blândă, cea a controlului judiciar.

Procurorii de la Parchetul Sectorului 1 au reuşit să demonstreze că Alfred Bulai şi-a folosit de două ori funcţia în scop sexual și au mai pus la dosar şi două acuzaţii de agresiune sexuală. Au putut proba doar pentru o studentă care a şi depus la dosar înregistrări, deşi au fost mai multe plângeri ale fostelor studente de la SNSPA care au reclamat comportamentul sociologului, mai ales comportamentul pe care îl avea în practica pe care acesta o organiza în ţară.

