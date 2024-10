Studenţii cer mai multă susţinere faţă de victimele abuzurilor din SNSPA şi acces la servicii de psihoterapie. De asemenea, ei mai cer să fie informaţi despre măsurile luate în cazul Alfred Bulai şi vor răspunsuri la întrebările trimise acum două luni de 25 de jurnalişti şi redacţii.

Aproximativ 25 de tineri au protestat la deschiderea anului universitar la SNSPA. Imaginile filmate de jurnalista Ioana Moldoveanu de la Snoop.ro arată studenţii care ţin pancarte cu mesaje precum "Fără abuzatori în universități!" și "SNSPA, nu uita, abuzul e și vina ta".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alfred Bulai a fost acuzat de mai multe studente de agresiune sexuală

Cătălina, una dintre fostele studente ale lui Alfred Bulai care a avut curaj să vorbească public despre practicile profesorului.

"În anul doi, repetând practica, am ajuns şi eu cu tricoul jos şi cu chiloţii jos. Toţi am participat la o piesă de teatru improvizată. La final mi-a cerut să rămân. E foarte ciudat, pentru că următorul lucru pe care mi-l amintesc este faptul că eram dezbrăcată în faţa lui şi el era pe un fotoliu. Discuţia s-a purtat despre cum mă simt eu in momentul ala si dacă vreau să se dezbrace si el şi i-am spus că nu vreau", a povestit Cătălina Tăbăcaru.

Prin experienţe asemănătoare, care le-au marcat pe viaţă, au trecut multe dintre fostele sale studente, care au povestit totul pentru site-ul de investigaţii snoop.ro. Sociologul i-a fost profesor şi Elenei Trifan timp de mai mulţi ani şi mentor la un program după doctorat.

"A spus că dacă vreau să fac serios acest program, ar trebui să îi scriu lucruri despre mine. Să mă deschid, să mă descriu, să mă ajute el sa ma dezvolt. Am înghețat, deși aveam o vârstă, nu eram un copil. Îmi amintesc, că după ce m-am întors, trei ore nu am putut să scot un cuvânt pentru ca m-am simțit abuzată emoțional", a declarat Elena Trifan, fostă studentă.

La începutul lunii septembrie, Alfred Bulai a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în arest şi ar fi făcut infarct. Pe 12 septembrie, a fost plasat în arest la domiciliu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi să mergeţi în SUA după ridicarea vizelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰