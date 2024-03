Vezi și

Sunt scene de groază filmate în trafic, în capitală. Dintr o mașină care merge cu cel puțin 50 de kilometri pe oră atârnă pe geamul din spate, pe jumătate ieşit din autoturism un copil. Clipul are 30 de secunde, timp în care bebelușul rămâne aproape inert, pe portiera mașinii. Ai putea crede că este o păpușă. Până când, aproape de filnalul filmării, mișcă o mânuță.

Pedeapsa primită de şofer, tatăl fetiţei

"Prima dată m-am şi speriat, am crezut că nu e adevărat, am zis că e o păpuşă, ceva. După aceea când m-am uitat am vazut că mişca mânuţele. Eu i-am dat câteva fleshuri dar din păcate nu a avut nicio reacţie. Eu am încercat să-i fac câteva semne din mers, să-l atenţionez. Din păcate mergea cu o viteză nu foarte mare La volan era un domn cred că cu barbă. Chiar în benzinăria de la Sălăjan era un echipaj de poliţie şi am oprit", a declarat Cosmina Cerva, martoră a incidentului.

Politia i-a identificat pe părinti. Copilul, o fetiță de un an și jumătate, era cu ei in masina. Tatăl la volan, mama pe bancheta din spate. Cel mai probabil chiar ea o tine pe geam desi o expune unor riscuri enorme. "În cazul în care sunt nevoiţi să frâneze de urgenţă sau să evite un obstacol, nu iau în calcul că cel mic sau cea mică este jumătate pe geam sau printre scaune TAIE copilul poate fi spulberat afară din maşină. Foarte mulţi merg pe ideea "lasă că mergem încet, că suntem în coloană, 20-30 km/h să lăsăm copilul să se relaxeze" lucru care nu e recomandat indiferent că mergem 5 minute, 3 minute trebuie să fie poziţionat în scaunul special pentru copii", a declarat Sorin Bădică, expert conducere defensivă.

Şoferul a primti avertisme scris si 3 puncte penalizare. "În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 37 de ani, precum și pasagera din spate, o femeie în vârstă de 37 de ani. Din verificări a reieșit faptul că pentru un interval scurt de timp, minora nu ar fi fost fixată și prinsă într-un scaun auto omologat. Atragem atenția asupra riscurilor și consecințelor pe care le implică nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de a se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate", a declarat Andra Arsintescu, Brigada Rutieră. Din păcate, nu este singurul caz. În urmă cu săptămână, o femeie din Maramureș s-a filmat în timp ce conducea cu bebelușul în brațe, fără centură de siguranță. Imaginile sunt acum pe masa poliţiei şi Direcţiei pentru protecţia copilului care a început o anchetă socială.

