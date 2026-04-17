Un individ s-a gândit să-l ameninţe cu moartea pe facebook pe preşedintele Nicuşor Dan, ba chiar a anunţat că strânge donaţii pentru a-şi duce planul la îndeplinire. Genul de glumă proastă pe care probabil nu o va mai face vreodată. Deloc amuzaţi de postare, ofiţerii Serviciului de Protecţie şi Pază au demarat verificări. Nu se fac ameninţări la adresa demnitarilor, decât dacă vrei să vezi cât de repede îţi bate poliţia la uşă!

Poliţia l-a identificat destul de repede pe individul care se ascundea în spatele contului de socializare de pe care a fost ameninţat preşedintele. S-a deschis şi un dosar penal în acest caz. Potrivit surselor Observator, tânărul este în Germania în acest moment, însă poliţiştii au chemat la audieri familia acestuia.

Părinţii au stat de vorbă cu poliţiştii de la IPJ Timiş. Cel mai probabil, în cel mai scurt timp, şi tânărul va fi adus la audieri. SPP face propriile verificări în acest caz. SPP efectuează propriile analize de risc care sunt concepute tocmai pentru a evita materializarea unor astfel de ameninţări.

Bianca Iacob

