O persoană a anunţat o strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicuşor Dan, pe Facebook. Poliţia, în alertă
Este anchetă la Timiş, după ce o persoană a publicat pe Facebook un mesaj în care anunţa o strângere de fonduri pentru asasinarea preşedintelui Nicuşor Dan. Polițiștii din Timiș s-au autosesizat.
Polițiștii îl caută acum pe cel care a făcut postarea. În mesajul de pe Facebook, potrivit capturii de ecran publicată de Pagina de Timiş, se preciza că "fiecare leu contează". La postarea respectivă, care nu este publică, potrivit setărilor de confidențialitate, au răspuns mai multe persoane care păreau că-l încurajează pe autor.
Poliţia din Timiş s-a autosesizat
Autoritățile tratează cu maximă seriozitate astfel de cazuri, în condițiile în care mesajele care instigă la violență sau amenință siguranța unor persoane pot intra în sfera unor infracțiuni grave, pedepsite de lege.
În prezent, ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să dea de urma bărbatului pentru a clarifica toate circumstanțele și pentru a dispune măsurile legale care se impun.
"Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun", potrivit autorităţilor.
