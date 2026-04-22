Percheziții DIICOT în trei județe la o grupare care vindea droguri liceenilor. Cum acționau traficanții

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 21 de percheziții în județele Gorj, Mehedinți și Timiș, vizând o grupare de traficanți de droguri care își vindea marfa elevilor de liceu. Liderul rețelei nu doar că se ocupa de aprovizionare și coordonare, ci le-a arătat celorlalți membri cum să prepare și să porționeze substanțele interzise. Drogurile erau comercializate cu 100 de lei gramul, iar pentru fidelizarea clienților erau oferite și reduceri.

Poliţiştii şi procuroi DIICOT fac, miercuri, 21 de percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Timiş, într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, trafic de droguri de risc, în formă continuată şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în formă continuată.

Liderul rețelei își instruia complicii cum să prepare drogurile

"Din probele administrate a reieşit faptul că, în perioada la finele anului 2025, pe raza judeţului Gorj, 4 suspecţi au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din comercializarea de substanţe interzise. Actele de urmărire penală au arătat că, unul dintre suspecţi, iniţiator şi lider al grupării de criminalitate organizată, pe lângă activităţile de procurare şi vânzare de substanţe interzise şi-a asumat şi rolul de a-i învăţa pe ceilalţi membri modalităţi de prepare şi porţionare a drogurilor şi substanţelor psihoactive", a transmis DIICOT.

Articolul continuă după reclamă

Gruparea a crescut rapid, cu noi membri implicați în distribuție

Ulterior, la grupul infracţional au aderat alţi 7 suspecţi, având ca atribuţii principale transportarea şi vânzarea substanţelor interzise.

"De asemenea, cercetările au reliefat, că alţi doi suspecţi, neafiliaţi, dar aflaţi în anturajul grupării de criminalitate organizată, au intrat în circuitul de comercializare de droguri de risc, mare risc şi produse psihoactive, procurate preponderent de la membrii grupului infracţional organizat. Investigaţiile au stabilit că membrii recrutaţi pentru operaţiunile de vânzare, fie au comercializat substanţele în mod direct, fie au adoptat metoda dead drop, plasând ”dozele” în diferite locaţii şi transmiţând coordonatele geografice cumpărătorilor, după ce aceştia efectuau plata", explică procurorii.

Droguri la 100 de lei gramul și reduceri pentru clienți fideli

Potrivit acestora, în multe situaţii, la solicitarea suspecţilor, clienţii au achitat contravaloarea substanţelor în criptomonede şi de asemenea, membrii grupului infracţional organizat au convertit sumele de bani obţinute pe care le-au depus în portofele electronice.

"Din probatoriu a reieşit că suspecţii au stabilit pentru vânzare suma de 100 de lei pentru o punguţă cu conţinut de un gram, iar pentru a-şi fideliza clienţii aplicau şi anumite reduceri, preţul solicitat pentru o punguţă cu 3 grame de substanţă fiind de 250 lei", explică DIICOT.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantităţi de droguri şi substanţe psihoactive vândute de către suspecţi şi au fost identificaţi mai mulţi consumatori de substanţe interzise, clienţi ai grupării de criminalitate organizată, majoritatea fiind elevi ai unor instituţii de învăţământ de pe raza judeţului Gorj, limita de vârstă coborând până la 15 ani.

Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Gorj.

Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰