Reporter: Vă simţiţi vinovată în vreun fel?

Eugenia Pinta, asistentă maternală: Nu!

Reporter: Aţi făcut totul bine?

Eugenia Pinta, asistentă maternală: Da! Am făcut totul bine.

Reporter: Şi nu vă reproşaţi nimic?

Eugenia Pinta, asistentă maternală: Nu!

Fetiţa din grija ei a murit la doar 4 ani

Asistenta maternală susţine că nu are nicio vină pentru moartea fetiţei de patru ani. Cu toate astea, povesteşte cu cinism cum îi bătea şi maltrata pe copiii de care ar fi trebuit să aibă grijă.

Eugenia Pinta , asistentă maternală: l-am bătut cu o cureluşă. I-am pus în genunchi, pe Seba.

, Reporter: Deci, totuşi, i-aţi lovit.

Eugenia Pinta , asistentă maternală: De două ori! Cu o cureluşă! Cu din asta. Da, aşa am considerat!

, Reporter: Cu curea ca cea de la geantă?

Eugenia Pinta , asistentă maternală: Da! Este acolo, din asta.

, Reporter: Altfel nu puteaţi să-i educaţi?

Eugenia Pinta , asistentă maternală: Nu. Pentru minciună, Seba.

, Reporter: Dar minciuna nu se poate educa altfel?

Eugenia Pinta, asistentă maternală: Nu. Seba era deja obişnuit.

Ce au descoperit medicii legişti pe trupul micuţei

Şi la audieri a spus cam aceleaşi lucruri. "În faţa procurorilor, asistenta maternală a recunoscut că îi mai bătea pe copiii pe care îi avea în plasament şi că uneori folosea o curea. Femeia în vârstă de 71 de ani este oficial suspectă în dosarul în care este cercetată pentru lovituri cauzatoare de moarte", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

Medicii legişti au descoperit pe trupul micuţei urmele loviturilor, unele dintre ele căpătate chiar şi cu luni bune înaintea tragediei.

Reporter: Avea urme de lovituri pe tot corpul!

Eugenia Pinta , asistentă maternală: Nu, nu. Nu avea cum.

, Reporter: Loviturile acestea de pe corpul ei.. .

. Eugenia Pinta , asistentă maternală: Dar eu nu am timp de... Bine, doamnă!

, Reporter: Uitaţi-vă un pic la imaginea asta.

Eugenia Pinta , asistentă maternală: Ştiu, le-am văzut!

, Reporter: Nu le puteţi privi în acest moment. De ce nu v-aţi uitat la fotografie?

Eugenia Pinta, asistentă maternală: M-am uitat la tribunal.

"Bătrâna infractoare are un comportament foarte agresiv. Faţă şi de mine s-a repezit. 56 de puncte de leziuni constatate pe corpul fetiţei", spune Carmen Obârşanu, avocata familiei fetiței.

Moartea sfâşietoare a copilului a avut loc la începutul lunii decembrie, când ar fi căzut între pat şi dulap şi s-a lovit la cap. Asistenta maternală de 71 de ani nu a sunat la 112. Micuţa a murit la câteva ore distanţă.

"Fetiţa avea probleme de sănătate. Probleme pe care doamna le-a semnalat de-a lungul timpului şi Direcţiei de Asistenţă pentru Protecţia Copilului, şi medicilor", a declarat Daniela Avram, avocata asistentei maternale.

Ce riscă asistenta maternală

Asistenta maternală nu are contractul suspendat, însă nu mai are copii în plasament. Are doar un băiat de 11 ani care este adoptat. Dacă o să fie găsită vinovată, femeia riscă ani grei după gratii.

