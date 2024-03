Vezi și

Scena teribilă s-a întâmplat pe 31 decembrie în satul Tătaru din judeţul Brăila.

Copila de 14 ani a mers împreună cu fraţii ei şi câţiva prieteni la colindat, iar la un moment dat, tinerii s-au oprit să-l ureze şi pe monstrul cu chip de om. În acel moment, bărbatul de 45 de ani a tras-o pe fată în casă. Acolo a violat-o.

Gheorghe Poparlan, tatăl fetei violate: A mers fata cu pluguşorul, cu trei copii. Au venit copiii după mine. Tată, vino! Nea Gheorghe, vino imediat că pe Ionica a băgat-o în casă şi o violează.

Legată şi ameninţată cu un cuţit

Alertat de cei care o însoţeau pe copilă, dar mai ales speriat, tatăl copilei s-a dus glonţ peste bărbat pentru a-şi salva fata din mâinile agresorului. A încercat să-şi recupereze copila, însă în zadar, aceasta era legată şi ameninţată cu un cuţit de bărbat.

Gheorghe Poparlan: Am intrat în casă. Am bătut. Băi Ionica, unde ești? Ea era legată sub pat. Dă-i drumul la fată. Sau ieşi afară că mă duc să anunţ poliţia. Nu puteam să sparg uşile.

Când a văzut că individul nu are de gând să-i elibereze fata, tatăl copilei a cerut ajutorul poliţiei.

Gheorghe Poparlan: După ce am vorbit mi-a spus poliţia stai pe loc, nu pleca de acolo. A ieşit afară imediat dacă a strigat poliţia. Poliţia i-a luat declaraţie fetei. Cum, unde a violat-o şi unde a fost legată.

La trei luni distanţă, fata a aflat că este însărcinată

După ce a fost salvată din casa agresorului, copila a fost dusă la spital. Acum, la trei luni distanţă, adolescenta a aflat că este însărcinată cu cel care a profitat de inocenţa sa.

Gheorghe Poparlan: Mi-a fost greu că am muncit atât cu copiii mei, iar nenorocitul acesta şi-a bătut joc. Şi noaptea o scarpin în cap că sare din somn. A rămas cu frica asta.

Abia ieri, bărbatul care a violat-o pe fata de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

