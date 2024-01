Vezi și

Băi, chiorule! Unde eşti? Unde eşti, mă?! Hai că te aştept aici. În cartier sau la tine?

Este mesajul postat de unul dintre membrii clanului pe o reţea de socializare.

Răfuială în stil mafiot pe o stradă din Galaţi

Războiul dintre cele două familii durează de mai bine de un an şi jumătate, iar autorităţile par deja depăşite de situaţie. Scânteia s-ar fi aprins după ce capul grupării ar fi înceracat să îşi ucidă unul dintre rivali, mărturiseşte nora acestuia.

Reclamanta: A vrut să dea peste socrul meu cu maşina. Soţul meu era în casă. Atunci, într-adevăr, a procedat greşit, i-a bătut, au 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Iar de atunci incidentele violente s-au ţinut lanţ.

Femeia povesteşte că de luni de zile trăieşte un coşmar.

Reclamanta: L-a bătut pe unchiul meu, i-a dat doi dinţi jos, are 30 de zile de îngrijiri medicale, copilul mi l-a ameninţat cu cuţitul, am venit la Poliţie, am reclamat. Ne ameninţă că ne omoară familia, ne ameninţă cu copiii.

Gigel Potrivitu, avocat: Să vii în miez de noapte, să înjuri, să ameninţi: "Vă omor! Vă iau gâtul!", şi nimeni să nu intervină!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Femeia a depus mai multe sesizări. Agenţii au mers la poarta interlopilor i-au sancţionat.

Ciprian Stoica, purtator de cuvânt IPJ Galaţi: Au fost sancţionate contravenţional cu o amendă de 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Numai că asta nu i-a speriat. Ci din contră. Au trecut de la ameninţări, la fapte.

Reclamanta: Copilul se ducea la magazin. Când l-a văzut a scos pistolul pe geam. Copilul când a văzut pistolul vă daţi seama că s-a înspăimântat. A fugit, şi când a văzut că nu reuşeşte cu pistolul a vrut să dea şi cu maşina peste el.

În urma reclamaţilor, autorităţile au pornit o anchetă şi urmează să stabilească cu exactitate împrejurările care au dus la acest conflict.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰