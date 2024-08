Startul distracţiei s-a dat în această zi la Motorfest. Sute de motociclişti şi rockeri s-au adunat pe platoul Cetăţii de Scaun a Sucevei, unde vor petrece până la sfârşitul săptămânii.

Motorfest 2024 a început în Bucovina

"Vin an de an, sunt de la prima ediţie. Ne aduce aici clubul, suntem între prieteni şi am ţinut neapărat să punem umărul la sprijinirea acestui festival", spune un motociclist. "Distracţie maximă şi voie bună, prieteni noi, atmosferă", povesteşte un altul. Primul pas? "O bere rece".

Vezi și

Mulţi dintre participanţi s-au cazat la cort, în zona special amenajată. "Oricum plănuiesc să îmi iau un motor în viitor, dar nu ăsta a fost principalul factor, mai mult că suntem un grup de prieteni şi pe lângă trupe, că le-am văzut pe majoritatea deja, am vrut să vin cu ei ca să ne mai distrăm un pic, după nu ne mai vedem. Ei rămân în a 12-a, eu plec la facultate", spune o tânără.

La festival va avea loc şi un eveniment în memoria legendei rockului Nicu Covaci. Sute de motociclişti vor participa mâine la paradă pe un traseu de aproape 40 de kilometri. Vor pleca de aici, de la Suceava, şi vor ajunge până la Horodnicul de Jos, acolo unde se vor opri la muzeul moto.

În cele trei zile de festival sunt aşteptaţi în jur de 15.000 de participanţi. Toţi sunt invitaţi să participe la concursuri şi la tombola organizată, la care marele premiu va fi o motocicletă.

"La intrarea în festival este un stand cu tricoul oficial al festivalului. Îşi achiziţionează tricoul, preţul este de 80 de lei, completează un bilet de tombolă, intorduce în urnă. Duminică seară vom anunţa marele câştigător", spune Liviu Condurache, organizator Motorfest.

Pe lângă motoare, şi muzica rock va răsuna la festival. În fiecare seară, pe scenă vor urca trupe consacrate, atât din ţară cât şi din străinăte, printre care Therion, Vama, Coma şi Cargo. "Aşteptăm cu nerăbdare seara să facem rock. Oamenii sunt calzi, acum publicul este format din etintăţi iubitoare de motociclete, deci suntem ca acasă", spune Adrian Igrişan, solistul trupei Cargo.

Abonamentul pentru cele trei zile de festival costă 220 de lei, iar 10% din încasări vor fi donate unei asociaţii care se ocupă de copiii cu Sindromul Down. Cei care vin pe motor au intrarea liberă.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că Ministrul Sănătăţii trebuie să demisioneze după cazul de la Spitalul Pantelimon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰