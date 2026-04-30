Ne pregătim pentru marea sfârâială de 1 Mai. Micii nu s-au lăsat intimidaţi de vreme şi au început să dispară din vitrine încă de astăzi. Grătarele au făcut ultima repetiţie, înainte ca mititeii să se perpelească pe toate părţile şi să sară ca arşi. Sute de kilograme de carne sunt deja pregătite pentru asaltul pe jar. Iar estimările ne lasă gura apă. Cel puţin 15 milioane de mititei ne vor linişti pofta.

Într-un restaurant cu tradiție din Capitală, bucătarii au intrat deja în maratonul micilor și pregătesc mii de bucăți pentru ziua de mâine. Iar românii, prevăzători ca întotdeauna, n-au așteptat semnalul oficial: au dat comandă din timp, în stilul... să fie, să nu lipsească.

"Cea mai bună combinaţie pe care o caută românul este porc - vită - oaie. Micul la 100 de grame este 7 lei şi făcut şi crud. Avem un client foarte bun. Undeva la 1000 şi ceva de cârnaţi are, comanda trebuie pentru mâine pregătită şi 800 - 900 de mici", a declarat Marian Ciotoianu, proprietar restaurant mici.

"E foarte urât afară şi am zis să aducem vibe-ul de 1 Mai la birou! Am pregătit 100 şi ceva de mici, să ne bucurăm!", spun oamenii.

Nici măcar vremea urâtă nu îi opreşte pe iubitorii de mici

Și la cea mai mare piață din țară, pofta a bătut ploaia. Micul pornește de la 6 lei, iar bucătarii au pus la bătaie 500 de kilograme de carne pentru ziua de mâine, când estimează că vor perpeli peste opt mii de mici.

"Pentru ziua de mâine o să avem un mix de grătar - o să avem şi mici, cârnăciori şi ceafă de porc, pui. Fie vreme bună, fie vreme rea, de 1 Mai, tot mici voi mânca!", mai spun oamenii.

Pentru cine alege varianta grătar acasă, magazinele s-au întrecut în oferte la carne, băuturi şi snack-uri, pentru un festin pe cinste.

În hypermarketuri, găsim oferte la tot ce ne trebuie pentru grătar. De exemplu, o caserolă de 900 de grame de mici de porc costă aproximativ 13 lei, cârnăciorii îi găsim cu 11 lei, iar 700 de grame de ceafă de porc costă 25 de lei.

"Avem reduceri de până la 30%. De asemenea, aşteptăm clienţii la punctele noastre grill, unde au ofertă, plin aplicaţia nostră mobilă, 2+1 gratis", a declarat Loredana Samoilă, manager comunicare hypermarket.

"Cresc şi accesoriile pentru grătar şi cărbuni, cu aproximativ 10% faţă de săptămâna trecută. În plus, ne-a surprins şi cererea pentru berea neagră şi berile speciale cu peste 200%, în ciuda vremii capricioase. Suntem pregătiţi cu reduceri de până la 52% la produsele cu specific de 1 Mai", spune Matei Bădescu, reprezentant supermarket online.

Reţete păstrate cu sfinţenie

În Moldova, tradiția merge și mai departe: micii se nasc din rețete păstrate cu sfințenie, într-o fabrică unde nu se suflă o vorbă despre ingredientul secret.

"70% carne şi 30% grăsime! Condimentele le amestec cu apă! Bicarbonatul îi face să crească şi după ce îi malaxăm, trebuie să stea până mâine la rece", a declarat Cristi Anton, lucrător.

Iar concluzia e una singură, confirmată anual de românii pofticicoşi: în minivacanța de 1 Mai, se savurează în medie între 15 și 20 de milioane de mici.

