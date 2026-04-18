Galerie foto Casa poetului Mircea Dinescu a fost incendiată. A ars din temelii

Casa lui Mircea Dinescu din comuna Cetate a fost incendiată, iar locuinţa a ars în totalitate. Prejudiciul este de 100.000 de euro, iar poliţiştii din judeţul Dolj au deschis o anchetă, autorul faptei fiind căutat. 

de Denisa Vladislav

la 18.04.2026 , 16:15
Există suspiciuni că incendiul ar fi fost provocat de mai multe persoane cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro.

"La data de 17 aprilie, poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 1 spre 0 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro", au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru distrugere prin incendiere şi fac cercetări pentru identificarea şi prinderea autorului.

