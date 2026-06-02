Crimă înfiorătoare în Piatra Neamţ: un poliţist de 50 de ani a fost ucis de propriul său fiu, un student de 22 de ani, cu mai multe lovituri de cuţit. Martori au fost vecini şi trecători, dar nimeni nu a îndrăznit să intervină, pentru că tânărul era agitat şi ar fi putut face mai multe victime. De altfel, una dintre ipotezele luate în considerare este că individul ar fi aflat sub influenţa drogurilor.

Sub ochii vecinilor şi trecătorilor, individul de 22 de ani şi-a măcelărit tatăl în mijlocul străzii. Imaginile sunt cutremurătoare. Bărbatul de 50 de ani zace pe asfalt, într-o baltă de sânge, iar lângă el stă împietrită de durere soţia, poliţistă şi ea.

Scenele şocante au avut loc fix în faţa blocului în care locuia familia, în centrul oraşului Piatra Neamţ. Poliţistul a ieşit pe stradă în pijamale, rănit grav. Nu a mai apucat să ceară ajutor pentru că fiul lui l-a prins din urmă şi l-a atact din nou.

"Au ieşit două persoane încăierate, o persoană mai în vârstă prezenta leziuni. S-a întâmplat foarte repede, în aproximativ 45 de minute, victima striga după ajutor. 'Ajutor, ajutor, săriţi că mă omoară!'. Încerca să se apere, îl ţinea pe agresor. Agresorul s-a îndepărtat câţiva metri, apoi s-a întors şi l-a mai înjunghiat. S-a ridicat spre noi, a spus că a vrut să îl omoare. Era cumva posedat de un demon", a povestit un martor.

"Am văzut cuţitul şi cum îl lovea. Eram toţi cu mâinile goale, ce poţi să faci, era şi cu un cuţit de 20 de centimetri. Era numai sânge aici, scene de groază. Criminalul se mai uita înapoi, spe noi, spre mama lui, cum plânge la capul tatălui", a spus alt martor.

Criminaliştii au numărat 10 lovituri de cuţit.

"Abdominal plăgi precordiale, plăgi la nivelul gătului şi in general toracice, răni grave adânci. De gravitatea aceasta puţine, foarte puţine", a declarat Gabriel Roibu, Serviciul de Ambulanţă Neamţ.

După ce şi a ucis tatăl, individul a plecat de la locul faptei. Este fotografiat pe stradă calm, cu arma crimei în mână. A fost prins în scurt timp şi încătuşat.

Tânărul este student la Academia de Studii Economice București. Cunoscuţii spun că s-a schimbat în ultimii ani din cauza anturajului. De altfel, o variantă vehiculată pentru atacul violent este legată de posibilul consum de droguri. Până acum, aceste informații nu au fost confirmate oficial, se aşteaptă rezultatele testelor toxicologice.

"Era drogat pentru că noi l-am recunoscut şi după ce l-a prins. După faţa lui era clar drogat", a spus un martor.

Bărbatul ucis avea o carieră de trei decenii în poliţie, lucrase la ruiteră iar acum era la permise şi Înmatriculări în piatra Neamţ.

O altă ipoteză pentru crimă ar fi legată de o moştenire din familie. Între tată şi fiu ar fi existat tensiuni mai vechi, iar conflictul a degenerat în momentul în care victima i-ar fi spus că nu-i va lăsa tânărului apartamentul din Bucureşti. Familia mai are o fiică minoră.

"S-a răzbuant pe tatăl lui pentru toate frustrătile lui, pentru toate neîmplinirile. Este la fel de posibil ca tatăl lui să fi încercat să îl convingă să renunţe la consumul de substanţe", a explicat criminalistul Dan Antonescu.

Statistica e cutremurătoare. Numai anul trecut, 23 de părinţi au fost ucişi de propriii copii.

