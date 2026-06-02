O tragedie a avut loc luni, 1 iunie, pe autostrada A1, în județul Sibiu, unde o femeie de 41 de ani și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău în timp ce conducea un autocamion frigorific. Potrivit publicației Ora de Sibiu, victima se numea Ionela, era din județul Bihor și lucra de peste doi ani ca șofer profesionist.

Cine este șoferița de TIR care a murit pe autostrada A1 după ce a făcut infarct. Mesajul sfâșietor al fiicei - Ora de Sibiu

Accidentul s-a petrecut pe tronsonul Sibiu-Deva, în apropierea localității Săliște. Femeia transporta produse alimentare și se afla în timpul unei curse când a suferit un infarct la volan. Camionul a lovit parapetul median al autostrăzii, iar la fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de poliție.

Medicii au încercat să o resusciteze timp de aproximativ 50 de minute, însă manevrele nu au avut succes, fiind declarat decesul.

Conform Ora de Sibiu, Ionela lasă în urmă o fiică, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după moartea mamei sale.

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"Ai plecat mult prea repede din viața mea, draga mea mamă. Te iubesc și te voi iubi până la sfârșitul zilelor mele. Nu vreau să accept încă faptul că trebuie să îmi continui drumul fără cea mai bună prietenă a mea, fără mama mea. Te iubesc, mami meu", a scris tânăra.

Drama familiei este cu atât mai mare cu cât, potrivit aceleiași surse, soțul Ionelei a murit anul trecut, în luna martie, tot în timp ce se afla la volanul unui camion și efectua o cursă de transport.

Vestea decesului a generat numeroase reacții de compasiune în mediul online. Persoane care au cunoscut-o pe Ionela au transmis mesaje de condoleanțe și au vorbit despre aceasta ca despre un om apreciat și dedicat familiei sale.

Sute de persoane și-au exprimat regretul pe rețelele sociale, alăturându-se familiei îndoliate în aceste momente dificile.

Nicu Tatu Like

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