Noi detalii în cazul poliţistului omorât de fiu: "Era posedat de demoni sau de droguri. Nu era 100% uman"

O crimă înfiorătoare a avut loc în plină stradă, în Piatra-Neamţ. Un poliţist de 50 de ani a fost ucis de propriul său fiu, un student de 22 de ani, cu mai multe lovituri de cuţit. Mai mulţi vecini au văzut totul, dar nimeni nu a îndrăznit să intervină - băiatul era agitat şi ar fi putut face şi mai multe victime. De altfel, una dintre ipotezele luate în considerare este că acesta s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor, însă anchetatorii aşteaptă rezultatul analizelor de sânge. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

"Victima a strigat după ajutor: <<Ajutor, ajutor, săriţi că mă omoară!>> Încerca să se apere, îl ţinea pe agresor. Era posedat de demoni sau de droguri. Habar n-am, era o energie foarte necurată, nu era 100% uman", sunt mărturiile cutremurătoare ale unui bărbat care a fost martor la atac.

Tragedia s-a produs aseară, în jurul orei 21. Cei doi, poliţistul şi fiul său, au ieşit din bloc după un scandal care a început în apartamentul familiei. Bărbatul de 50 de ani, îmbrăcat în pijamale, era deja înjunghiat şi încerca să fugă. Fiul său, un tânăr de 22 de ani, nu s-a oprit însă. A continuat să-l lovească în plină stradă.

"L-a înjunghiat de câteva ori el, a căzut inconştient. Agresorul s-a îndepărtat câţive metri, după care a revenit, a mai lovit de câteva ori cu cuţitul în victimă, care era jos, inconştientă, nu mai dădea niciun semn de viaţă", a declarat acelaşi martor.

Criminaliştii au numărat pe trupul poliţistului 10 lovituri de cuţit.

"S-a întâmplat totul foarte repede. În 45 de secunde. Cum şi-a ridicat privirea de pe victimă agresorul şi a spus: voia să mă omoare. Şi a plecat liniştit în direcţia asta. După ce a făcut asta se vedea în privirea lui că s-a eliberat", a spus martorul.

"Era chitit să îl omoare. Eram toţi cu mâinile goale... Ce poţi să faci? Avea un cuţit de 20 de cm. Se vedea pe faţa lui clar că era drogat", a declarat un alt martor.

Primele imagini surprinse după atac arată o scenă dramatică. Soția polițistului a îngenuncheat lângă trupul fără viață al acestuia. Martorii spun că atacatorul nu ar fi părăsit imediat locul faptei. S-a îndepărtat doar şi a continuat să îşi privească părinţii.

"Apoi a plecat uşor, aşa... la pas de plimbare. Criminalul se mai uita înapoi, spre noi, spre mama lui, cum plânge la capul tatălui", a explicat martorul.

Când s-a asigurat că tatăl lui nu se mai ridică, a plecat. Camerele de supraveghere l-au surprins după atac pe o stradă din zonă . Îmbrăcat într-o geacă roșie și cu o șapcă pe cap, acesta apare în imagini cu un cuțit în mână. A fost prins imediat de poliţie şi audiat până dimineaţa.

"Niste vecini foarte buni, nu stiu băiatul pe ce cale a luat-o, anturajul. Cred că educaţia a fost fosrte buna. Când a plecat la facultate a luat-o pe alte căi. Nu am auzit scandaluri noi ei", a spus o vecină.

Victima era era cunoscută ca un bărbat discret şi familist. Avea o cariera de aproape 30 de ani în poliţie, iar în ultimii 10 ani a lucrat ca polițist examinator la Serviciul Regim permise şi Înmatriculări Neamţ. Soţia sa lucra, de asemenea, în sistem.

"Sunt o familie destul de ok în societate", a spus un martor.

Fiul de 22 de ani era student la Academia de Studii Economice București. Cunoscuţii spun că s-a schimbat în ultimii ani din cauza anturajului. De altfel, o variantă vehiculată este legată de un posibil consum de droguri. Până acum, aceste informații nu au fost confirmate oficial.

"Din moment ce nu a gândit și a făcut o chestie atât de sadica ma gândesc ca era în sevraj", a explicat un al martor.

O altă ipoteză ar fi legată de o moştenire din familie. Între tată şi fiu ar fi existat tensiuni mai vechi, iar conflictul a degenerat în momentul în care victima i-ar fi spus că nu-i va lăsa lui apartamentul din Bucureşti. Agresorul mai are o soră minoră.

