Războiul escaladează în Golf. Noi atacuri între SUA și Iran: 1 mort şi 63 de răniţi în Kuweit

Război în Orientul Mijlociu. Noi atacuri între SUA și Iran în Golful Persic, în condițiile în care negocierile pentru încheierea unui armistițiu au eșuat. Atacul de la aeroportul din Kuweit a făcut un mort, rănit cel puțin 63 de persoane și a avariat clădirea terminalului.

Daune semnificative la un terminal al Aeroportului Internațional din Kuwait în urma unui atac cu drone iraniene - @clashreport/X

Autoritățile din Kuweit au anunțat că au suspendat zborurile comerciale după ce un atac cu drone iraniane a lovit aeroportul țării, la câteva ore după ce Iranul și Statele Unite au efectuat schimburi de atacuri cu rachete.

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O persoană a fost ucisă şi cel puţin 63 rănite a anunţat Ministerul kuweitian al Afacerilor Externe. Atacul a vizat "instalaţii civile şi vitale, în special aeroportul internaţional din Kuweit, provocând un mort şi mai mulţi răniţi, precum şi pagube în instalaţii vitale, între care misiuni diplomatice", a precizat ministerul într-un comunicat care condamnă "agresiuni iraniene". "Securitatea statului Kuweit, suveranitatea sa şi siguranţa cetăţenilor săi şi a rezidenţilor pe teritoriul său reprezintă o linie roşie", a adăugat acesta.

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Gardienii Revoluţiei au revendicat oficial atacul.

Armata SUA a anunţat că a respins atacuri iraniene cu rachete şi drone în Golf

De partea cealaltă, armata americană a anunţat că a respins, în noaptea de marţi spre miercuri, un atac iranian major cu rachete şi drone asupra unor ţinte din regiunea Golfului Persic. ''Forţele SUA au neutralizat multiple rachete balistice şi drone iraniene şi au efectuat lovituri de autoapărare asupra insulei Qeshm, ca răspuns la tentativele de atac efectuate de Iran în Orientul Mijlociu, pe 2 iunie'', a scris Comandamentul central al forţelor americane în Orientul Mijlociu (CENTCOM) pe platforma X.

Cu puţin timp înainte de acest mesaj, Kuweitul şi Bahreinul au raportat atacuri cu rachete şi drone. Ambele ţări găzduiesc importante baze militare ale SUA. Potrivit armatei americane, două rachete iraniene trase către Kuweit au ratat ţinta ori s-au dezintegrat în aer, iar trei rachete lansate spre Bahrein au fost interceptate de forţele locale şi americane de apărare antiaeriană.

Într-un mesaj ulterior, CENTCOM a declarat că un alt ''val de drone iraniene'' a vizat forţele americane din Kuweit. Dronele nu şi-au atins ţintele, multe dintre ele fiind doborâte. Niciun militar american nu a fost rănit în acest atac.

Motivul acestui atac iranian pare să fi fost faptul că armata americană a scos a lovit marţi un petrolier. Au tras asupra sălii motoarelor pentru a-l împiedica să ajungă pe insula iraniană Kharg, după ce nava a încălcat blocada decisă de Washington împotriva porturilor iraniene. Echipajul navei Lexie, un cargou sub pavilionul Botswanei ce naviga fără încărcătură, a "ignorat multiplele" avertismente ale forţelor americane înainte ca acestea să tragă o rachetă pentru a-l împiedica să avanseze, a transmis CENTCOM.

Aceasta este a şasea navă avariată de forţele americane în cadrul blocadei decise de SUA. Potrivit CENTCOM, în total 122 de nave au fost redirecţionate de forţele SUA pentru a impune respectarea blocadei instituite de Washington la jumătatea lunii aprilie ca răspuns la blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Experţii se îndoiesc că va exista o ruptură între Trump şi Netanyahu

Blocat în negocieri, Donald Trump a părut să-şi verse nervii asupra marelui său aliat, premierul israelian Benjamin Netanyahu. Experţii reamintesc totuşi că nu este prima oară când se manifestă astfel de tensiuni şi cu siguranţă nu va fi ultima oară. Cei doi lideri rămân aliaţi apropiaţi în pofida obiectivelor lor divergente.

Potrivit Axios, preşedintele american l-a numit pe Netanyahu "complet nebun" şi l-a acuzat, într-o discuţie telefonică, că pune în pericol negocierile cu Iranul prin atacurile sale asupra Hezbollahului libanez. Acelaşi site american a mai relatat şi pe 20 mai despre o discuţie tensionată între cei doi lideri.

Mairav Zonszein, specialistă în Israel în cadrul International Crisis Group (ICG), susţine totuşi că aceste informaţii trebuie tratate "cu prudenţă". "Existau deja articole privind divergenţe şi tensiuni, dar apoi au lansat un război împreună în Iran", a reamintit ea. "Este inevitabil ca interesele americanilor şi cele ale israelienilor privind războiul din Iran să fie divergente", a declarat pentru AFP Dan Shapiro, fost ambasador american în Israel.

Prim-ministrul israelian "va face tot ce vreau eu să facă", s-a lăudat Trump acum zece zile. Preşedintele american a fost totuşi nevoit să discute din nou cu acesta luni despre Liban, unde armata israeliană şi Hezbollah se înfruntă din 2 martie.

Donald Trump a dat asigurări apoi că cele două tabere i-au promis o dezescaladare, dar luptele au continuat. Liderul SUA nu vrea ca războiul din Liban să deraieze negocierile cu Teheranul. Pentru cei doi oameni politici, mizele diplomatice şi militare sunt dublate de problematici politice interne.

În contextul în care alegerile legislative anticipate ar putea avea loc în septembrie sau în octombrie în Israel, Benjamin Netanyahu a promis să pună capăt ameninţării reprezentate de "regimul ayatollahilor" şi să dezarmeze Hezbollah. Ori opozanţii lui îi reproşează că a pierdut din vedere aceste obiective şi că acceptă ca deciziile să-i fie dictate de Washington.

Centristul Yair Lapid, şeful opoziţiei, l-a acuzat că transformă Israelul "pur şi simplu în protectorat" al SUA. "Acordul la care Trump încearcă să ajungă (cu Iranul), indiferent care ar fi el (...), nu va răspunde exigenţelor Israelului", a spus Mairav Zonszein.

La rândul lui, Dan Shapiro susţine că cei doi lideri vor sfârşi prin a ajunge la un compromis în privinţa Libanului. "Identitatea politică (a lui Benjamin Netanyahu) depinde mult de relaţia sa cu preşedintele Trump", foarte popular în Israel, "şi l-ar costa scump din punct de vedere politic să nu mai fie în graţiile", miliardarului republican, este de părere fostul ambasador.

Donald Trump nu a încetat niciodată să-l susţină pe Benjamin Netanyahu, judecat în trei dosare de corupţie, şi chiar a cerut public graţierea aliatului său. Pentru preşedintele american, o ceartă pasageră cu liderul israelian este "mai puţin problematică" pe plan politic, evaluează Dan Shapiro.

Donald Trump a declarat public că strategia sa cu Iranul "nu are nimic de a face" cu alegerile din SUA din noiembrie. Dar războiul a crescut costul vieţii în SUA şi îi îngrijorează pe cei din Partidul Republican. În plus, susţinerea americană faţă de Israel divizează "MAGA", care reuneşte diverse curente ale dreptei radicale

Anumiţi comentatori conservatori foarte urmăriţi îi reproşează lui Donald Trump că a decis să atace Iranul sub presiunea premierului israelian. "Benjamin Netanyahu a venit să-şi pledeze cauza pe lângă Trump la Casa Albă în şapte rânduri. El a făcut acest lucru cu toţi ceilalţi preşedinţi şi i-au ghicit intenţiile. Dar nu şi Trump. El a căzut în capcană", a criticat recent realizatoarea de podcast-uri Megyn Kelly.