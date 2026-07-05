Caz șocant în Sectorul 2: tânără ameninţată cu cuţitul și violată în parcare. Suspectul, reţinut
Caz şocant într-o parcare din sectorul 2 al Capitalei! Un individ de 27 de ani a fost reținut de polițiști la scurt timp după ce ar fi violat, sechestrat şi ameninţat o tânără cu cuţitul.
Potrivit anchetatorilor, totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 1 dimineața.
Femeia mergea singură pe jos când ar fi fost atacată de bărbat. Acesta i-ar fi acoperit gura cu mâna, ar fi amenințat-o cu un cuțit și ar fi obligat-o să meargă într-o parcare din apropiere.
Acolo, spun anchetatorii, agresorul ar fi atins-o în zonele intime și ar fi obligat-o să întrețină un act sexual, fără consimțământul ei.
Ca să poată scăpa, femeia i-ar fi spus că merge acasă. Când a ajuns în fața blocului, a fugit în scara imobilului, a încuiat ușa și a sunat imediat la 112.
Polițiștii au pornit imediat în căutarea suspectului și l-au prins la scurt timp, după ce acesta a încercat să fugă. În apropiere au găsit și un cuțit despre care există suspiciunea că a fost folosit în timpul atacului. Bărbatul nu era cunoscut victimei și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Reporter de noapte la Observator Antena 1. Activează în presă din 2021, fiind atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel "nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză. ➜