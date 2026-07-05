Caz șocant în Sectorul 2: tânără ameninţată cu cuţitul și violată în parcare. Suspectul, reţinut

Caz şocant într-o parcare din sectorul 2 al Capitalei! Un individ de 27 de ani a fost reținut de polițiști la scurt timp după ce ar fi violat, sechestrat şi ameninţat o tânără cu cuţitul.

Potrivit anchetatorilor, totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 1 dimineața.

Femeia mergea singură pe jos când ar fi fost atacată de bărbat. Acesta i-ar fi acoperit gura cu mâna, ar fi amenințat-o cu un cuțit și ar fi obligat-o să meargă într-o parcare din apropiere.

Acolo, spun anchetatorii, agresorul ar fi atins-o în zonele intime și ar fi obligat-o să întrețină un act sexual, fără consimțământul ei.

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Ca să poată scăpa, femeia i-ar fi spus că merge acasă. Când a ajuns în fața blocului, a fugit în scara imobilului, a încuiat ușa și a sunat imediat la 112.

Polițiștii au pornit imediat în căutarea suspectului și l-au prins la scurt timp, după ce acesta a încercat să fugă. În apropiere au găsit și un cuțit despre care există suspiciunea că a fost folosit în timpul atacului. Bărbatul nu era cunoscut victimei și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.